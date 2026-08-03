Medios aéreos y terrestres del Infoca luchan contra un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba

Efectivos del Infoca actúan para sofocar las llamas de un nuevo incendio forestal declarado la tarde de este lunes en Cerro Muriano, han informado fuentes del Infoca. La Junta de Andalucía ha activado en la provincia de Córdoba a fase de emergencia del Plan Infoca, situación operativa 1, por la evolución de las llamas.

El fuego se ha iniciado a las 19.27 horas, en el borde de la carretera N-432 en Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba, según el visor de incendios forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Inicialmente, se han desplazado hasta el lugar 21 efectivos. Por tierra trabajan dos camiones autobombas y, por aire, dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra. Según han detallado fuentes del Infoca, se han activado nuevos medios que se incorporarán próximamente al operativo.

En un cruce de carreteras

Desde el Infoca han precisado que el fuego afecta fundamentalmente a una zona de vegetación y se encuentra cerca de un cruce de varias carreteras, cerca de Cerro Muriano.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en sus redes sociales que el plan Infoca ha activado en Córdoba la fase de emergencia, situación operativa uno, por la evolución del fuego iniciado en la tarde de este viernes. El dirigente regional ha pedido extremar las precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades y alejarse de la zona del incendio.

Sucesión de incendios forestales en Cerro Muriano

Este es el cuarto incendio que se registra en la zona en las últimas semanas, el último el pasado viernes. El más grave se inició el 26 de julio y las labores de extinción se prolongaron durante varios días. Un de 270 personas tuvieron que ser desalojadas a causa de este fuego que arrasó 200 hectáreas y que se considera uno de los mayores incendios de la provincia en los últimos diez años.

El incendio forestal en Cerro Muriano, el pasado viernes. / Manuel Murillo

De hecho, el paso de este fuego y de otros de menos envergadura registrados días después deja ya rastro en Cerro Muriano y ha cambiado por completo el paisaje de este enclave de la sierra cordobesa.

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La sucesión de incendios vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y cualquier negligencia pueden facilitar que las llamas se propaguen con rapidez.