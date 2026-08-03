La Universidad de Córdoba cierra sus instalaciones del 4 al 21 de agosto

La Universidad de Córdoba (UCO) cerrará la totalidad de sus instalaciones desde este martes 4 de agosto hasta el viernes 21, ambos días incluidos. Durante este periodo solo permanecerán operativos determinados servicios de mantenimiento y la Oficina de Registro del Rectorado.

Esta oficina continuará abierta al público todos los días laborables, en horario de 9.00 a 13.30 horas. Además, la institución académica ha declarado íntegramente inhábil el mes de agosto para el cómputo de los plazos correspondientes a procedimientos cuya resolución dependa de los órganos administrativos de la UCO.

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

Horarios de las salas de estudio y bibliotecas

El edificio de Vial Norte mantendrá durante agosto un horario de apertura de 7.30 a 15.30 horas. Dentro de estas instalaciones, la sala de lectura podrá utilizarse entre las 8.00 y las 15.00 horas.

También se ampliarán los recursos disponibles para el estudio durante la última semana del cierre general. Entre el 18 y el 21 de agosto abrirán las bibliotecas de las facultades de Filosofía y Letras y de Medicina y Enfermería.

Ambas bibliotecas atenderán a sus usuarios en horario de 9.00 a 00.00 horas durante esos cuatro días.

Las instalaciones deportivas seguirán abiertas

Las instalaciones deportivas de la Universidad de Córdoba permanecerán abiertas durante el mes de agosto, aunque adaptarán su funcionamiento a los horarios establecidos para el periodo estival.

Noticias relacionadas

La excepción será La Areté, situada en el Campus de Rabanales, que permanecerá cerrada hasta el próximo 14 de septiembre. La Universidad mantiene disponible en sus canales oficiales la información detallada sobre los horarios de verano de cada instalación deportiva.