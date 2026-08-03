La UCO recibe una mención internacional por cartografiar 8.400 kilómetros de cárcavas para la defensa del olivar

La Universidad de Córdoba (UCO) ha recibido una mención especial en el II Premio Internacional de Investigación Técnica y Científica en el Cultivo Permanente Leñoso por el proyecto CARCAVA, una investigación que ha permitido cartografiar más de 8.400 kilómetros de cárcavas en el olivar mediterráneo y desarrollar una herramienta digital para anticiparse a los procesos erosivos.

El reconocimiento, concedido por la Fundación Caja Rural de Jaén a través del Laboratorio Olivarum, destaca la aportación científica y práctica del proyecto al cultivo permanente leñoso. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 16 de septiembre.

CARCAVA ha estudiado durante los últimos años la erosión del suelo en la región mediterránea, con especial atención a las cárcavas, los surcos profundos que abre el agua en el terreno y que constituyen una de las amenazas más importantes para los olivares de la campiña andaluza.

Según los datos manejados por la investigación, la erosión hídrica puede superar las 50 toneladas de suelo por hectárea y año durante episodios extremos de lluvia. Esta pérdida afecta a la productividad de las explotaciones a largo plazo y también puede repercutir en la calidad del agua de los ríos y embalses situados aguas abajo.

Inteligencia artificial aplicada al olivar

El proyecto ha sido impulsado por el grupo de investigación Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Universidad de Córdoba y financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, dentro del programa de Proyectos de Excelencia PAIDI 2020.

El equipo se marcó como primer objetivo elaborar un mapa de la red de cárcavas del olivar en la cuenca del Guadalquivir. Para ello combinó vuelos con drones, tecnología LiDAR aerotransportada, imágenes de satélite de alta resolución y algoritmos de aprendizaje automático.

Los investigadores analizaron más de 300 parcelas de olivar, con diferentes tipos de suelo y sistemas de manejo agrícola. A partir de estos datos desarrollaron modelos de inteligencia artificial capaces de predecir, con un grado de ajuste cercano al 100%, la presencia o ausencia de cárcavas en cualquier punto del territorio estudiado.

El resultado es la primera cartografía regional de alta resolución de estos canales erosivos en el olivar mediterráneo. Los más de 8.400 kilómetros identificados y georreferenciados en la cuenca del Guadalquivir equivaldrían, en términos de longitud, a atravesar España de este a oeste más de nueve veces.

Las lluvias que disparan el riesgo

La investigación también ha permitido precisar las condiciones que favorecen la aparición y el crecimiento de las cárcavas. El análisis concluye que el factor determinante es el volumen de agua que converge en cada punto del terreno, por encima incluso de la pendiente o del tipo de suelo.

El proyecto ha identificado además varios umbrales de riesgo relacionados con las precipitaciones. Los episodios que superan los 13 litros por metro cuadrado en un día pueden activar los procesos erosivos, mientras que el peligro aumenta especialmente cuando las lluvias rebasan los 20 litros por metro cuadrado diarios.

Estos resultados permiten a los agricultores anticiparse a los periodos más delicados y adaptar el manejo de las explotaciones antes de que las precipitaciones agraven las cárcavas existentes o provoquen la aparición de nuevos surcos.

Entre las medidas evaluadas, las cubiertas vegetales entre las calles de los olivares han demostrado ser la opción con una mejor relación entre coste y eficacia en las parcelas con un riesgo moderado. Esta solución contribuye a reducir la escorrentía y el arrastre de sedimentos.

Para las situaciones más graves, los investigadores han desarrollado y patentado un sistema de diques modulares apilables. Este dispositivo permite corregir hidráulicamente cárcavas activas sin recurrir a maquinaria pesada y empleando materiales reciclables, lo que facilita su instalación en fincas de difícil acceso.

Una herramienta gratuita para los agricultores

Uno de los principales resultados prácticos del proyecto es una plataforma digital de acceso libre. La aplicación permite introducir la referencia catastral de cualquier parcela de olivar de Andalucía y obtener en pocos segundos una estimación de su riesgo erosivo.

La herramienta muestra también la posible localización de canales activos dentro de la finca y ofrece recomendaciones agronómicas adaptadas a las condiciones del terreno, entre ellas el tipo de suelo, la pendiente y el régimen de lluvias.

El proyecto CARCAVA ha estado dirigido por Adolfo Peña, profesor del Departamento de Ingeniería Rural, Construcciones Civiles y Proyectos de Ingeniería de la UCO y codirector del grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola. La doctoranda Paula González Garrido ha desarrollado una parte esencial del trabajo científico, combinando la modelización mediante inteligencia artificial con el análisis hidrológico de la red de cárcavas.

En la investigación también ha participado personal de los grupos AGR-127, AGR-124 y TEP-178 de la Universidad de Córdoba, junto con los profesores Matthias Vanmaercke y Jean Poesen, de la Universidad KU Leuven de Bélgica.