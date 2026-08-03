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La previsión de Aemet da un giro en Córdoba: alivio térmico este lunes y nuevo repunte hasta los 40 ºC durante la semana
La Aemet rebaja la máxima prevista en la capital hasta los 36 grados y deja la provincia fuera de los avisos por altas temperaturas, aunque el alivio será breve
Después de despedir julio bajo los efectos de la cuarta ola de calor del verano, con avisos naranjas y los termómetros disparados, la provincia de Córdoba afronta una jornada de lunes 3 de agosto algo más llevadera, en la que el descenso térmico permitirá dejar atrás momentáneamente las temperaturas extremas, aunque no supondrá todavía el final del calor intenso.
Sin embargo, este giro durará poco, ya que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que a lo largo de la semana se apreciará una escalada de los termómetros, que volverán a marcar 40 grados.
Una máxima de 36 grados en Córdoba capital
La previsión para este lunes establece en la capital una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 36, valores todavía elevados pero claramente alejados de los registrados durante los días más duros del último episodio cálido.
Será una jornada de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día, cuando existe una pequeña probabilidad de lloviznas ocasionales. Temperaturas en descenso, localmente mínimas sin cambios. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 36º, en Lucena entre 21º y 34º, en Pozoblanco entre 20º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 33º.
El martes comienza un nuevo ascenso
Para el martes 4 de agosto, la previsión de Aemet contempla cielos despejados y un ligero ascenso de las temperaturas, con vientos de componente oeste flojos, ocasionalmente moderados.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 37º, en Lucena entre 19º y 33º, en Pozoblanco entre 18º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 33º.
La subida se consolidará durante el resto de la semana. Así, la máxima alcanzará los 38 grados el miércoles, los 39 el jueves y volverá a situarse en los 40 tanto el viernes como el sábado. Las mínimas permanecerán entre los 19 y los 20 grados, de manera que las madrugadas seguirán siendo cálidas pese al alivio inicial.
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