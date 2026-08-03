Tres detenidos tras desmantelar un punto de venta de marihuana activo ‘las 24 horas’ en Villarrubia (Córdoba)

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico después de desmantelar un punto de venta de marihuana situado en una vivienda de la barriada periférica de Villarrubia.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación Rendija, iniciada en junio de 2026 después de que los agentes detectaran un movimiento constante de personas en torno al inmueble investigado. Según la información facilitada por la Policía Nacional, los compradores acudían a la vivienda para adquirir sustancias estupefacientes, principalmente marihuana.

Las pesquisas permitieron comprobar que el domicilio funcionaba como un punto activo de distribución de droga durante gran parte de la jornada. Los investigadores observaron una elevada afluencia de personas “a cualquier hora del día”, circunstancia que permitió corroborar la actividad ilícita que presuntamente se desarrollaba en el interior de la vivienda.

Cerca de 70 plantas de marihuana

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes practicaron un registro en el inmueble y en su interior localizaron una plantación de marihuana instalada bajo techo y equipada para favorecer el crecimiento de las plantas.

La intervención permitió incautar cerca de 70 plantas de marihuana, además de varias dosis de esta misma sustancia que ya se encontraban preparadas para su venta. Los policías también localizaron material destinado al cultivo, manipulación y envasado de la droga, así como una cantidad de dinero en efectivo cuya cuantía no ha sido precisada.

La investigación también ha desembocado en la imputación de un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que este tipo de instalaciones interiores requiere habitualmente un elevado consumo de energía para alimentar los sistemas de iluminación, ventilación y climatización empleados en el cultivo de marihuana.