Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Monumentos Córdoba fuegoParcelaciones irregularesNuevo Córdoba CFCines de verano en los pueblosDerribo Córdoba PalaceAniversario incendio Mezquita-CatedralMelocotones VeguillaOcio en CórdobaBurro PosadasLibrerías CórdobaTurismo JuderíaFallecido La FuensantaDavid Conde RosaCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

Sucesos

Tres detenidos tras desmantelar un punto de venta de marihuana activo ‘las 24 horas’ en Villarrubia (Córdoba)

La Policía Nacional intervino cerca de 70 plantas, varias dosis preparadas para su distribución, dinero en efectivo y material destinado al cultivo y envasado de la droga

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Roso

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas como presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico después de desmantelar un punto de venta de marihuana situado en una vivienda de la barriada periférica de Villarrubia.

La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación Rendija, iniciada en junio de 2026 después de que los agentes detectaran un movimiento constante de personas en torno al inmueble investigado. Según la información facilitada por la Policía Nacional, los compradores acudían a la vivienda para adquirir sustancias estupefacientes, principalmente marihuana.

Las pesquisas permitieron comprobar que el domicilio funcionaba como un punto activo de distribución de droga durante gran parte de la jornada. Los investigadores observaron una elevada afluencia de personas “a cualquier hora del día”, circunstancia que permitió corroborar la actividad ilícita que presuntamente se desarrollaba en el interior de la vivienda.

Cerca de 70 plantas de marihuana

Una vez reunidos los indicios necesarios, los agentes practicaron un registro en el inmueble y en su interior localizaron una plantación de marihuana instalada bajo techo y equipada para favorecer el crecimiento de las plantas.

La intervención permitió incautar cerca de 70 plantas de marihuana, además de varias dosis de esta misma sustancia que ya se encontraban preparadas para su venta. Los policías también localizaron material destinado al cultivo, manipulación y envasado de la droga, así como una cantidad de dinero en efectivo cuya cuantía no ha sido precisada.

Noticias relacionadas y más

La investigación también ha desembocado en la imputación de un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que este tipo de instalaciones interiores requiere habitualmente un elevado consumo de energía para alimentar los sistemas de iluminación, ventilación y climatización empleados en el cultivo de marihuana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  2. Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
  3. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  4. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: 'El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones
  5. El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
  6. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz
  7. Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace: de los visitantes ilustres a los falsos moros exóticos como porteros
  8. Seis detenidos en una operación antidroga de la Policía Nacional con registros en Alcolea y la barriada de Los Ángeles

Tres detenidos tras desmantelar un punto de venta de marihuana activo ‘las 24 horas’ en Villarrubia

Tres detenidos tras desmantelar un punto de venta de marihuana activo ‘las 24 horas’ en Villarrubia

Eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba: a qué hora empieza y cómo se verá

Sadeco limpia la cruz nazi de la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba: "Se ha usado un decapante traslúcido en el pedestal"

Sadeco limpia la cruz nazi de la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba: "Se ha usado un decapante traslúcido en el pedestal"

Aucorsa informa en tiempo real sobre la ocupación de sus autobuses a través de una app: "Se mide con sensores instalados en las puertas"

Aucorsa informa en tiempo real sobre la ocupación de sus autobuses a través de una app: "Se mide con sensores instalados en las puertas"

Casi medio millar de menores participan este verano en las actividades infantiles organizadas por el Zoo de Córdoba

Casi medio millar de menores participan este verano en las actividades infantiles organizadas por el Zoo de Córdoba

La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

La oferta de ocio en Córdoba sigue muy viva en agosto: música, visitas teatralizadas o cine bajo las estrellas en las noches de verano

¿Quieres ver el eclipse rodeado de ruinas romanas? La Diputación de Córdoba y Amigos de Ategua te invitan, pero las plazas son limitadas

¿Quieres ver el eclipse rodeado de ruinas romanas? La Diputación de Córdoba y Amigos de Ategua te invitan, pero las plazas son limitadas

Del lince ibérico al Banco de Germoplasma de Córdoba: Andalucía refuerza la protección de su patrimonio natural

Del lince ibérico al Banco de Germoplasma de Córdoba: Andalucía refuerza la protección de su patrimonio natural
Tracking Pixel Contents