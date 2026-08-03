Del lince ibérico al Banco de Germoplasma de Córdoba: Andalucía refuerza la protección de su patrimonio natural

Andalucía ha destinado 115 millones de euros entre 2019 y 2025 a programas de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, con una inversión anual superior a los 16 millones. La Junta de Andalucía sostiene que estas actuaciones han permitido avanzar desde una política centrada en evitar la desaparición de especies amenazadas hacia otra orientada a consolidar y extender sus poblaciones.

Uno de los principales exponentes de esta evolución es el lince ibérico, cuya población de la especie ha superado los 2.400 ejemplares en la península ibérica, de los que 836 fueron censados en Andalucía durante 2024. La cifra supone un importante incremento respecto a 2019, cuando se contabilizaban 457 animales en la comunidad.

Esta recuperación permitió que el lince pasara en 2024 de estar considerado “en peligro” a figurar como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Andalucía también ha cedido ejemplares a otras comunidades autónomas y a Portugal para favorecer la expansión de la especie.

El águila imperial alcanza las 176 parejas

La evolución del águila imperial constituye otro de los datos destacados. Andalucía cuenta actualmente con 176 parejas reproductoras, frente a las aproximadamente 30 que se estimaban a comienzos de siglo. Jaén es la provincia que concentra el mayor número.

También continúa el programa de recuperación del quebrantahuesos, especialmente en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entre 2006 y 2025 han sido liberados 102 ejemplares criados en cautividad y se han censado 12 territorios de reproducción. Las actuaciones se han extendido a Castril y Sierra Nevada, mientras se prepara la reintroducción de la especie en la Sierra de Grazalema.

El programa del ibis eremita ha permitido consolidar en Cádiz la única colonia reproductora autosuficiente de Europa. Desde el inicio del proyecto, en 2004, se han liberado 695 aves y han nacido 319 pollos en libertad. La población actual está formada por 306 ejemplares y 47 parejas reproductoras.

Suelta de águila imperial en Córdoba / CÓRDOBA

Protección de las aves en los campos de Córdoba

Las medidas de conservación también se desarrollan en terrenos agrícolas de provincias como Córdoba, Sevilla y Jaén. Los programas de custodia del territorio incluyen acuerdos con agricultores para retrasar las cosechas, proteger los nidos y crear pequeños espacios destinados a favorecer la biodiversidad.

Estas actuaciones se centran en especies como la avutarda, el sisón y el aguilucho cenizo. En el caso de este último, Andalucía mantiene una media anual de 528 parejas reproductoras y unos 626 nidos localizados por campaña. La productividad media alcanza los dos pollos que consiguen volar por cada nido, con un éxito reproductor del 51%.

La cerceta pardilla, considerada el pato más amenazado de Europa, también ha registrado cifras históricas. Andalucía alberga unas 200 parejas reproductoras y durante 2025 se contabilizaron 108 puestas, de las que nacieron 948 pollos. Se trata del mejor resultado de la serie iniciada en 1991.

Más de 11.000 muestras vegetales conservadas en Córdoba

La comunidad cuenta con cerca de 4.000 especies de flora, de las que alrededor de 500 son endémicas. Los programas de conservación incluyen actuaciones sobre el pinsapo, la flora de alta montaña de Sierra Nevada y los ecosistemas dunares de las costas de Huelva, Cádiz y Almería.

En este ámbito desempeña un papel destacado el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, ubicado en Córdoba. La Junta prevé destinar 840.000 euros hasta 2027 a su modernización mediante un convenio con la Universidad de Córdoba y el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental del Ayuntamiento.

Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía. / A. J. GONZÁLEZ

Estas instalaciones conservan más de 11.000 muestras de semillas y material vegetal correspondientes a unos 3.300 taxones. Según los datos de la Administración autonómica, representan más del 60% de la flora de la península ibérica y Baleares. El banco también suministra material genético a más de 40 instituciones científicas internacionales.

La red andaluza se completa con los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas, cuya mejora recibirá una inversión de 13 millones de euros hasta 2027, y con los programas de lucha contra los cebos envenenados. La actualización de esta estrategia ha contribuido, según la Junta, a reducir un 70% la muerte de animales por envenenamiento.

Las próximas actuaciones estarán marcadas por la elaboración de la Estrategia Andaluza de Biodiversidad, la revisión del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y la actualización de los diferentes planes de recuperación y conservación.