Córdoba forma a sus farmacias para crear la primera red provincial cardio y neuroprotegida de España

Córdoba avanza en la creación de la que aspira a convertirse en la primera red provincial de farmacias cardio y neuroprotegidas de España. El proyecto pretende aprovechar la proximidad y la amplia implantación territorial de las boticas para mejorar la respuesta inicial ante emergencias sanitarias en las que cada minuto resulta determinante.

La iniciativa Córdoba saludable-Farmacias Cardio y Neuroprotegidas está impulsada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, el Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación Territorial de Sanidad. En ella participa también el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, que se encarga de formar a los profesionales de las oficinas de farmacia en cardioprotección y neuroprotección.

Formación para 46 profesionales

Dentro del proyecto se ha desarrollado un curso presencial, acreditado por el European Resuscitation Council, en el que han participado 46 profesionales sanitarios de farmacias cordobesas equipadas con un desfibrilador externo automático (DEA).

La formación les permite aprender a reconocer una parada cardiorrespiratoria, avisar a los servicios de emergencias y colocar correctamente el desfibrilador mientras llegan los equipos sanitarios.

El curso también ha incluido contenidos para identificar los principales indicios de un ictus, activar cuanto antes los recursos de emergencia y realizar una primera toma de constantes. Estas actuaciones pueden facilitar información relevante a los profesionales sanitarios que posteriormente atiendan al paciente.

A esta actividad presencial se suma un curso online dirigido a trabajadores de oficinas de farmacia tanto de Córdoba capital como de la provincia. Su objetivo es proporcionarles los conocimientos y las herramientas necesarios para reconocer un posible accidente cerebrovascular y saber cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencias.

La formación ha sido impartida por los médicos de familia Francisco Javier Fonseca y Rafael A. Castro, quienes han centrado los contenidos en la actuación inicial ante dos patologías tiempo-dependientes: la parada cardiorrespiratoria y el ictus.

Francisco Javier Fonseca y Rafael A Castro, médicos de familia del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir, durante la presentación del proyecto de Córdoba Saludable, en el Colegio de Farmacia de Córdoba / CÓRDOBA

Un recurso sanitario próximo a la ciudadanía

El proyecto busca que las farmacias se conviertan en un eslabón asistencial de proximidad dentro de la cadena de supervivencia. Su presencia en los barrios de la capital y en los municipios de la provincia permite que sus profesionales puedan encontrarse entre los primeros intervinientes ante una emergencia.

Desde el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir destacan que la rapidez de actuación puede marcar la diferencia ante una parada cardiorrespiratoria o un accidente cerebrovascular. Una intervención precoz contribuye a reducir el daño cerebral y cardíaco, además de favorecer el uso efectivo del desfibrilador para tratar determinadas arritmias potencialmente mortales.

En el caso de un posible ictus, el reconocimiento temprano de los síntomas permite activar con mayor rapidez el denominado código ictus y agilizar la atención especializada.

La futura red de farmacias cardio y neuroprotegidas pretende así reforzar la seguridad sanitaria de la ciudadanía y transformar las oficinas de farmacia en puntos preparados para responder ante situaciones críticas hasta la llegada de los equipos de emergencias.