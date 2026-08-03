Eclipse solar del 12 de agosto en Córdoba: a qué hora empieza y cómo se verá

Córdoba vivirá el miércoles 12 de agosto uno de los acontecimientos astronómicos más destacados de las últimas décadas. Un eclipse solar que será total en una franja que atravesará España desde el noroeste peninsular hasta Baleares, pero desde la capital y los municipios cordobeses se contemplará como un eclipse parcial muy profundo, con casi todo el disco solar cubierto por la Luna.

El fenómeno comenzará en Córdoba capital alrededor de las 19.41 horas y a partir de ese momento, la Luna irá avanzando lentamente sobre el Sol hasta alcanzar la fase de máxima ocultación hacia las 20.36 horas, cuando aproximadamente el 96% de la superficie visible del astro quedará cubierta.

Aunque el cielo perderá luminosidad de manera evidente, en Córdoba no llegará a hacerse completamente de noche debido a que siempre permanecerá visible una pequeña porción del Sol, por lo que será obligatorio utilizar protección ocular homologada durante toda la observación.

El eclipse se producirá, además, en unas condiciones especialmente exigentes: durante su fase máxima, el Sol estará a solo unos siete grados de altura y situado hacia el oeste-noroeste, aproximadamente en un azimut de 284 grados. Por tanto, no bastará con encontrarse en un espacio abierto, sino que será necesario disponer de una vista despejada hacia la zona por la que se pone el Sol, sin edificios, árboles, montañas u otros obstáculos. El propio Instituto Geográfico Nacional (IGN) recomienda buscar un horizonte occidental completamente libre debido a la baja elevación con la que se producirá el fenómeno.

El primero de tres eclipses excepcionales

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero de una sucesión extraordinaria de fenómenos visibles desde España. El 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total cuya franja atravesará el extremo sur de la Península y sí afectará directamente a zonas próximas al Estrecho de Gibraltar. Posteriormente, el 26 de enero de 2028 tendrá lugar un eclipse anular.

La Península no contemplaba un eclipse total de Sol desde 1912. Tras el fenómeno de 2026 y el de 2027, no volverá a observarse otro eclipse solar total desde algún punto de España hasta 2053.

El yacimiento arqueológico de Ategua organiza una actividad para contemplar el eclipse / CÓRDOBA

Los horarios del eclipse en Córdoba capital

Tomando como referencia los cálculos individualizados disponibles en el visualizador del IGN, la secuencia prevista desde la capital será aproximadamente la siguiente:

Inicio del eclipse parcial: en torno a las 19.41 horas.

en torno a las 19.41 horas. Momento de máxima ocultación: alrededor de las 20.36 horas.

alrededor de las 20.36 horas. Porcentaje máximo de Sol ocultado: aproximadamente un 96%.

aproximadamente un 96%. Altura del Sol durante el máximo: cerca de siete grados sobre el horizonte.

cerca de siete grados sobre el horizonte. Dirección del Sol: oeste-noroeste.

oeste-noroeste. Final de la observación: coincidirá prácticamente con la puesta de Sol, poco después de las 21.10 horas, aunque el eclipse astronómico continúe bajo el horizonte.

Los horarios pueden variar algunos segundos según el punto exacto de observación elegido dentro del término municipal. No obstante, el visualizador cartográfico oficial permite buscar una dirección, pulsar sobre cualquier lugar del mapa o activar la geolocalización para obtener los datos correspondientes a una ubicación concreta. También ofrece información sobre la elevación solar, el relieve que puede impedir la visión y el porcentaje de oscurecimiento.

¿Cómo se verá el Sol en Córdoba el 12 de agosto?

En el comienzo del eclipse apenas se apreciará una pequeña muesca en uno de los bordes del disco solar y conforme avance la tarde, esa porción irá aumentando hasta dejar visible únicamente una estrecha zona luminosa.

A diferencia de lo que ocurrirá dentro de la franja de totalidad, desde Córdoba no podrán verse la corona solar, las estrellas ni el anillo de luz que aparece cuando el Sol queda completamente cubierto. Sí será perceptible, sin embargo, una disminución considerable de la claridad ambiental y una luz crepuscular más tenue de lo habitual.

La diferencia entre eclipse total y parcial depende de la posición del observador. Mientras quienes se encuentren dentro de la banda de totalidad verán cómo la Luna cubre por completo el Sol, los observadores situados centenares de kilómetros más al norte o al sur contemplarán únicamente una ocultación parcial.

Eclipse solar / CÓRDOBA

Eclipse solar en Córdoba: diferencias entre el norte y el sur de la provincia

El eclipse no se verá exactamente igual desde toda la provincia. La ocultación será algo mayor en los municipios del norte de Córdoba, más próximos a la franja de totalidad, y disminuirá progresivamente hacia la Campiña y la Subbética.

En localidades de Los Pedroches y el Guadiato, como Hinojosa del Duque o Pozoblanco, el porcentaje de ocultación se acercará más al 98%. El fenómeno comenzará allí ligeramente antes que en la capital y el máximo también se adelantará algunos minutos.

En el entorno de Córdoba y el Alto Guadalquivir, municipios como Villafranca de Córdoba presentarán valores muy similares a los de la capital, con una ocultación próxima al 96%.

En cambio, hacia el sureste provincial, en localidades como Baena, el porcentaje será algo menor, aunque seguirá siendo extraordinariamente elevado, en torno al 95%. Las diferencias horarias entre los extremos de la provincia serán pequeñas: generalmente de uno o dos minutos en el inicio y en el instante máximo.

De manera orientativa, la evolución territorial será la siguiente:

Norte provincial: mayor ocultación, próxima al 98%, y máximo ligeramente más temprano.

mayor ocultación, próxima al 98%, y máximo ligeramente más temprano. Centro y Vega del Guadalquivir: alrededor del 96% de ocultación.

alrededor del 96% de ocultación. Campiña y Subbética: entre aproximadamente el 94% y el 96%, según el municipio.

Varias personas observan un eclipse, en una imagen de archivo / EFE

El horizonte, tan importante como el porcentaje

La diferencia entre contemplar el eclipse o perderse su momento más espectacular puede depender más del horizonte que del porcentaje de ocultación. Con el Sol a solo siete grados de elevación, una construcción cercana, una alineación de árboles o una loma situada hacia el oeste puede taparlo por completo.

Por ello, conviene comprobar previamente desde el lugar elegido dónde se pondrá el Sol. Los espacios elevados y las zonas abiertas hacia poniente ofrecerán, en principio, mejores condiciones que las calles estrechas, los parques con arbolado denso o los puntos situados inmediatamente al este de una montaña.