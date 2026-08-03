Los comercios de Córdoba adaptan su horario de tarde en verano por las altas temperaturas

Las altas temperaturas del verano y la llegada de las vacaciones estivales tienen impacto en la mayoría de las actividades económicas de la ciudad, desde la construcción hasta los servicios. En el comercio sus efectos son especialmente significativos, puesto que durante las horas centrales del día, cuando más calor hace, las calles se quedan casi desiertas. Hay pocos clientes a disposición de las tiendas, una situación a la que los propietarios locales de establecimientos hacen frente adaptándose como pueden.

Las franquicias y grandes tiendas operan sin cambios y pueden mantener abiertos sus mostradores con el mismo horario que en invierno o casi sin modificaciones, aunque tengan menos clientela. Los pequeños comerciantes, por contra, han optado por realizar cambios en su cierre y apertura. Hay quien opta por sólo ofrecer servicio durante la mañana, mientras que otros prefieren cerrar durante las horas de más calor e incluso alargar el momento de bajar la persiana.

Lo corrobora Rafael Bados, presidente de la federación Comercio Córdoba: "Las altas temperaturas tienen un impacto claro sobre la actividad comercial, especialmente en el comercio de cercanía y en las tiendas a pie de calle". Los motivos están claros. "En las horas centrales del día disminuye considerablemente el tránsito de personas, lo que se traduce en menos visitas y, en muchos casos, en una reducción de las ventas", sostiene Bados.

Comercio en la calle Cruz Conde que abre en verano solo a partir de las 19 horas. / Víctor Castro

Por el contrario, en la patronal del sector "observamos que la actividad se desplaza hacia primera hora de la mañana y, sobre todo, a partir de última hora de la tarde y la noche". Hay tiendas que han optado por mantener sus puertas abiertas hasta las once de la noche, más aún en un verano tan caluroso como este, con un mes de julio que ha registrado las temperaturas más elevadas de la historia en España. Esta circunstancia ha hecho que se prolongue "este comportamiento durante más semanas de lo habitual".

Comercio Córdoba reclama a las administraciones, según explica Bados, "seguir impulsando medidas de adaptación al cambio climático en nuestras ciudades, con más zonas de sombra, arbolado, fuentes, horarios flexibles de actividades y una planificación urbana que haga más agradable salir a comprar incluso en los meses de verano. Un comercio vivo necesita también un espacio público confortable".

Centro Córdoba: "Son los comercios los que se adaptan"

Por su parte, el presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, Manuel Blasco, destaca que son los comercios "quienes se adaptan según lo que quiere la clientela, ya que algunos solo abren por la mañana y cierran por la tarde, mientras que otros optan por cerrar más tarde". Por desgracia, se lamenta Blasco, no hay un criterio unificado, a pesar de que "todo lo que sea uniformidad y consenso es mejor que ir cada uno por su cuenta". La dificultad para unificar los horarios de las tiendas del Centro radica en la presencia de grandes superficies con horario de apertura durante todo el día, según Blasco.

En opinión del presidente de Centro Córdoba, "por las temperaturas yo abriría bastante más tarde por la tarde y más temprano por las mañanas, con un horario más corto. Lo que no se puede es abrir a las cinco de la tarde, porque entre esa hora y las siete de la tarde es cuando más calor hace. A partir de entonces el tiempo es más agradable, los clientes pueden tomarse una cerveza y salir de compras. Es otra dinámica".