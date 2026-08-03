Comerciantes de Córdoba, ante el calor de la tarde: "He probado todos los horarios, pero da igual"

Los horarios comerciales en las tiendas de Córdoba durante el verano son casi tan variados como establecimientos hay. Cada propietario se adapta como puede a los rigores del calor y no existe una norma de obligado cumplimiento para todos. Hay quienes, como las franquicias o grandes superficies, se mantienen abiertos todo el día con el aire acondicionado a tope. En el pequeño comercio la situación es diferente y la falta de clientela, sobre todo durante las horas centrales del día, obliga a echar la persiana. Hay incluso quien ha probado todos los horarios en distintas combinaciones, sin ningún resultado razonable.

Así se encuentra Sonia, propietaria de la tienda La Casa del Abanico en la calle Claudio Marcelo. Este verano ha optado por abrir sólo por las mañanas, ya que por las tardes apenas hay clientes y no merece la pena estar allí para hacer una exigua caja. Y eso que ella, asegura, ya ha "probado todos los horarios de mañana y tarde, pero da igual lo que haga". En verano se nota demasiado el calor en las calles, así que de junio a septiembre mantendrá su establecimiento abierto solo hasta la hora de comer. "A no ser que vengan unos días en los que baje mucho la temperatura", aclara.

Horario de verano en un establecimiento del Centro de Córdoba. / Víctor Castro

Sonia se ha planteado abrir de tardes a partir de las 19.00 horas, que es cuando refresca un poco, pero cree que tampoco le compensaría demasiado. "A esa hora lo que más hay son extranjeros, pero se están yendo para sus hoteles o a cenar" y tampoco le supondría mucha diferencia. "Tendría que abrir casi cuando tengo que cerrar", sostiene.

Jornada continua en una tienda de moda

También hay quien en verano hace justo lo contrario: en vez de cerrar al mediodía o por las tardes, mantiene un horario continuo, con la ventaja de no tener que cerrar a una hora para luego volver a abrir. Así lo hacen en la tienda de moda Coosy, en el cruce de las calles San Álvaro y Cruz Conde. La dependienta Marta explica que "tenemos el horario normal de invierno pero en vez de partirlo lo hacemos seguido para no tener que volver", de modo que las puertas están abiertas desde las 10.30 hasta las 20.30 horas. Ahora bien, a cambio, "en verano cerramos los sábados por la tarde".

En este establecimiento, la mayor afluencia de clientes se da por la mañana. Durante las horas centrales del día, aunque siguen abiertos, "no hay casi nadie, aunque sí hay muchos turistas. A última hora, a partir de las 19.30 horas o así, sí que se acerca más gente, casi todos locales". Es la misma dinámica que se aprecia a diario en los comercios del Centro durante cualquier verano cordobés.