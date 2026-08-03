El Ayuntamiento de Córdoba prevé licitar en septiembre la reforma integral del mercado de La Corredera y la obra del nuevo mercado del Marrubial

El Ayuntamiento de Córdoba tiene pendiente dos actuaciones importantes en mercados municipales, en el mercado de La Corredera y en el del Marrubial. Hace justo un año, el Consistorio anunció la rehabilitación integral del mercado de Sánchez Peña, ubicado en la plaza de La Corredera que, en principio, debería haber salido a licitación a finales del año pasado o principios de este. Fuentes municipales han informado de que la previsión actual es que la licitación de este proyecto tenga lugar después del verano, en el mes de septiembre.

Tras la realización de la necesaria planimetría del mercado y la revisión de las principales deficiencias de las instalaciones, se procedió a realizar el estudio arquitectónico correspondiente, que detalló las actuaciones a realizar. La remodelación integral del edificio supondrá la instalación de un nuevo sistema de climatización, la renovación de la iluminación, la remodelación del suelo y las paredes, la incorporación de un sistema de extracción de humos y la reparación de la red de saneamiento con el fin de resolver los recurrentes problemas de humedades.

Será este uno de los principales problemas que deberán resolverse, las humedades, originadas principalmente por las filtraciones, que, una vez solventadas, permitirán la adecuación del sótano del edificio para que pueda tener un uso como almacén. La intervención proyectada en esta plaza de abastos, un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), será la primera que se realice desde los años ochenta. La idea del Consistorio es acometer la reforma por sectores para que la actividad se vea afectada lo menos posible y no sea necesario cerrar el mercado.

Comerciantes sin aire acondicionado

Los comerciantes del mercado de La Corredera están impacientes por que la obra comience lo antes posible. Este mes, el mercado se encuentra a medio gas, ya que algunos de los puestos están cerrados por vacaciones. Isabel, una de las carniceras que se incorporó al edificio este año en la licitación de los puntos de venta que estaban vacíos, ha explicado que no tienen constancia de los plazos que maneja el Ayuntamiento de Córdoba aunque confían en que sea lo antes posible, sobre todo por el calor que soportan en los meses de verano. "Necesitamos que solucionen el problema de la climatización porque ahora hay un sistema de evaporación que aumenta la humedad, pero no enfría y estamos todos asfixiados", ha explicado.

Mercado de La Corredera este primer lunes de agosto. / Víctor Castro

En este momento quedan siete puestos libres en La Corredera, después de que se adjudicaran cinco el pasado mes de febrero: una carnicería, un puesto de aceitunas, otro de quesos y una charcutería. El Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado que "la intención es sacar el resto de puestos libres" para que el mercado se llene de actividad, aunque "dependerá de la obra que se inicie y cómo afecte".

Futuro mercado de Sagunto

Por otro lado, sigue pendiente la obra del nuevo edificio que albergará el nuevo mercado del Marrubial. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció en junio que este verano saldría a licitación la obra conjunta del nuevo aparcamiento y mercado, que prevé la construcción de nuevas plazas de parking y el traslado del conocido como mercado de La Mosca a las nuevas instalaciones que se construirán en la antigua Farmacia Militar, en el que fue cuartel de Lepanto.

Igual que en La Corredera, los comerciantes que trabajan en este mercado están deseosos de ver el inicio de las obras. "Según dijo el alcalde, esto y el estadio de El Arcángel son una prioridad, así que este año tiene que empezar la obra, ya que el proyecto está aprobado", ha manifestado uno de los pescaderos, que ha explicado que la semana pasada se solucionó un problema que hubo con la climatización que los dejó varios días sin aire acondicionado. "Afortunadamente, ahora está funcionando". Fuentes municipales han indicado que la licitación de la obra de parking y mercado salga también después del verano.