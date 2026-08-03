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Delegación de Inclusión y Accesibilidad

El Ayuntamiento de Córdoba destina cerca de 118.000 euros a diez proyectos de inclusión de entidades sociales

La primera convocatoria de subvenciones Córdoba Incluye financia proyectos de deporte inclusivo, atención integral y fomento de la vida independiente

Bernardo Jordano, en una imagen de archivo en el Ayuntamiento de Córdoba.

Bernardo Jordano, en una imagen de archivo en el Ayuntamiento de Córdoba.

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Delegación de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba ha concedido ayudas a diez asociaciones y entidades sociales para el desarrollo de iniciativas que promueven la autonomía personal, la participación social y la igualdad de oportunidades, por un importe total de 117.980 euros, a través de la primera convocatoria de subvenciones Córdoba Incluye. Entre los proyectos beneficiarios se encuentra el del CD Adaptado Los Atómicos, centrado en el deporte inclusivo como herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional; el programa de Autismo Córdoba, dirigido a la evaluación y mejora de la calidad de vida de las personas adultas con trastorno del espectro autista; la iniciativa Mi vida en primera persona, de Acopinb, que promueve la inclusión, el bienestar y la participación comunitaria de personas con discapacidad intelectual.

También recibirán financiación la Asociación de Niños Duchenne-Becker y Otras Miopatías, con un programa de atención integral a personas con multidiscapacidad; la Asociación Cordobesa de Ataxias, que pondrá en marcha una red de apoyo especializado; la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba, con un servicio de atención y apoyo a las familias, y Acpacys, que desarrollará un proyecto para fomentar la autonomía y la integración social de personas con discapacidad.

Asimismo, la convocatoria financiará el programa de desarrollo infantil de la Fundación Fepamic; el proyecto La calle también es mía, de la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem), centrado en el entrenamiento en autonomía personal y la participación ciudadana; y la iniciativa Compartiendo vida: elijo con quién vivo, de la Asociación Síndrome de Down, destinada a favorecer la vida independiente y el derecho de las personas con discapacidad a decidir con quién y cómo vivir.

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El teniente de alcalde y delegado de Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha destacado que "esta primera edición de Córdoba Incluye supone un paso importante para respaldar el trabajo que realizan las entidades del tercer sector de nuestra ciudad, que cada día ofrecen apoyo, oportunidades y acompañamiento a las personas con discapacidad y a sus familias". Jordano ha señalado que "detrás de cada uno de estos proyectos hay personas que van a contar con más recursos para desarrollar su vida con mayor autonomía, para participar plenamente en la sociedad y mejorar su bienestar".

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