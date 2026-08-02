Tres parcelaciones de Córdoba siguen con tareas pendientes pese a rozar la legalización

Hay dos parcelaciones en Córdoba que esperan culminar lo antes posible su plena legalización, como ya lo consiguiera Cuevas de Altázar hace casi tres años. Los parcelistas cordobeses conocen de primera mano lo complicado que es, no ya alcanzar la legalidad, sino simplemente adelantar servicios básicos. Pese a la confianza depositada en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) y reconociendo los avances que ha supuesto en este sentido, el largo camino que deben reconocer estas urbanizaciones se puede llegar a hacer eterno para algunos vecinos.

Viviendas de la parcelación de El Alamillo.

Frente a aquellas parcelaciones que están utilizando la vía de los planes parciales para poder tener agua, luz o saneamiento, hay algunas más cuyo objetivo es ser legales, es decir, ser un barrio más de Córdoba. Cuevas de Altázar alcanzó el hito en 2023 tras años de trabajo, mientras El Alamillo y El Sol todavía tienen que culminar una serie de trámites.

Cuevas de Altázar

Cuevas de Altázar, una parcelación situada al margen de la carretera de Palma, en el entorno de Villarrubia, consiguió ser la primera ―y todavía la única― en poder registrar sus parcelas en el Registro de la Propiedad. En estos momentos los vecinos se encuentran inmersos en las obras de urbanización, es decir, en los trabajos que dejarán las calles iguales que las de cualquier barrio de Córdoba.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Es más, las obras de urbanización han estado paradas hasta hace una semana. Juan Manuel León, portavoz vecinal de la zona, explica a Diario CÓRDOBA que hasta la semana pasada no se ha podido ejecutar el desalojo de parte de una parcela (con uso comercial) que se precisaba para continuar con las obras. Como señala León, este paso dentro de las obras era quizá el más importante, pues los metros que ya se han ocupado permitirán dar salida a seis de las diez calles que conforman la barriada de Cuevas de Altázar. A esta parcelación todavía le queda por delante al menos un año de obras para que la urbanización esté concluida y León espera poder ver los trabajos terminados. De momento, asegura, parece que todo el mundo está pagando, pese al incremento de los precios con el que se están encontrando en cuanto a ciertos materiales de construcción.

Lo que piden ahora los vecinos de Cuevas a la Gerencia de Urbanismo es la simultaneidad, es decir, que se den licencias para construir dentro de las parcelas a la vez que se llevan a cabo las obras de urbanización. Fuentes de Urbanismo manifiestan que la simultaneidad es algo que contempla la Ley, pero siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones de aval.

El Alamillo

En julio se cumplió un año de la aprobación, por parte de Urbanismo, del proyecto de reparcelación de El Alamillo, situada al lado de Cuevas de Altázar. Los vecinos celebraron con alegría este importante paso, sin embargo, todavía no han podido acudir al Registro de la Propiedad. La razón, como señala el portavoz de la zona, Manuel del Pino, es que esas notificaciones han tardado en llegar más de la cuenta (hay que hacerlas una por una). Lo último que le han comentado desde la GMU a Del Pino es que ya se han mandado todas esas notificaciones, pero hay quien no las ha recogido o quien directamente las ha rechazado. Por lo tanto, ahora deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) que esos documentos se han enviado y, una vez esto ocurra, sí podrán ir al Registro. Esto último se hace de forma conjunta, no individual. Del Pino apunta que esa publicación se hará ya, casi con total seguridad, después del verano.

Vecinos de El Alamillo en su barriada / Manuel Murillo

Para el portavoz de los vecinos de El Alamillo que se haya tardado un año en notificar supone «una barbaridad» porque básicamente se trata de «enviar unas cartas». Del Pino recuerda que pese a que hace un año, cuando se aprobó el proyecto de reparcelación, vieron la luz al final del túnel, lo cierto es que ya cansa llevar más de 16 años de trabajo casi sin resultados palpables.

Además, son conscientes de que el camino no se acaba aquí. Una vez las parcelas estén registradas, ya podrán empezar con las obras de urbanización. Lo que sí han hecho los vecinos es ir analizando precios y propuestas para que todo vaya más rápido una vez que las máquinas puedan entrar a la barriada.

Del Pino añade que se ha apostado por fasear las obras, ya que cuestan una importante cantidad de dinero. Lo primero que se hará, añade, será el alcantarillado.

El Sol

La parcelación El Sol, en la zona de Alcolea, se encuentra en una situación muy similar a la de El Alamillo, aunque ahora están llegando en este caso las primeras notificaciones, por lo que van algo más retrasados. José Luis Vega, portavoz vecinal de El Sol, explica, como Del Pino, que «tienen que estar notificados el 100% de los propietarios», lo que a priori parece sencillo, pero no lo es.

Vega añade, además, otro problema con el que se están encontrando en El Sol. «Como es un proceso lento, desde la aprobación del proyecto en octubre hasta ahora hay compraventas y herencias que suponen un cambio en el titular de la parcela que figura en el proyecto aprobado. Esto complica aún más el procedimiento de notificaciones», advierte el portavoz de los residentes de esta zona.

Vega tiene algo, eso sí, que no se encuentra en todos los parcelistas: optimismo. Como asegura a CÓRDOBA, «somos optimistas y estoy seguro que en octubre a más tardar estará todo terminado». A ello agrega que «en este paso estamos recibiendo todo el apoyo de la Gerencia de Urbanismo».

El apoyo de Urbanismo

Pese a que en los procesos relacionados con las parcelaciones son los propios vecinos los que tienen que costear todos los pasos que se den, el trabajo de la Gerencia de Urbanismo es indispensable para saber que esos pasos se están dando de la manera correcta.

Cabe recordar que, tras aprobarse la ley Lista, Urbanismo creó la Oficina del Territorio. Comenzó con bastante actividad, haciendo ronda de contactos con aquellas parcelaciones que querían usar la Lista a su favor, pero después de cuatro años ese trabajo se ha visto, comentaban en su momento los propios parcelistas, mermado. Hace apenas un par de meses, en la Comisión de Periferia, la propia GMU se comprometió a reestructurar esa oficina para intentar desatascar las actuaciones.

Es más, desde esa fecha, no han sido pocos los asuntos que han ido al consejo rector de Urbanismo relacionados con estos núcleos poblacionales. Lo que siempre ha dejado claro la GMU es que con la Lista en la mano se puede llegar hasta donde se puede llegar: la legalización completa no es mayoritaria, aunque sí el adelantamiento de servicios básicos si se cumplen una serie de requisitos. Todo ello con el objetivo de dar dignidad a la vida de los 40.000 cordobeses que se estima que viven en parcelaciones.