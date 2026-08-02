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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La sugerencias de los negocios de la Judería para mejorar la experiencia del turista, el regreso del Córdoba CF tras la pretemporada y la experiencia de la protagonista de 'La vaquera de la Finojosa' abren la información de la tarde

La Judería acoge a turistas entre el calor y comercios cerrados

La Judería acoge a turistas entre el calor y comercios cerrados / AJ González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Los negocios que sostienen el turismo en la Judería hacen una serie de propuestas para mejorar la experiencia de los turistas y la imagen que se llevan los visitantes de la ciudad. Comerciantes y guías turísticos echan en falta más cuidado del entorno y reclaman una mayor presencia policial. Por otra parte, el Córdoba CF ha vuelto esta tarde a casa después de completar una semana de trabajo en Oliva donde los jugadores pusieron fin a su pretemporada. El conjunto blanquiverde regresa al Arcángel preparado para iniciar una nueva ligar y varios objetivos en el horizonte. Por último, la representación de La vaquera de la Finojosa, que se representa cada 4 años en Hinojosa del Duque, ha sido una de las citas estrella del fin de semana. En esta ocasión, Lucía Rubio, una joven periodista hinojoseña, ha encarnado el papel de la protagonista. Te contamos como ha vivido la experiencia.

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