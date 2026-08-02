La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La sugerencias de los negocios de la Judería para mejorar la experiencia del turista, el regreso del Córdoba CF tras la pretemporada y la experiencia de la protagonista de 'La vaquera de la Finojosa' abren la información de la tarde
Los negocios que sostienen el turismo en la Judería hacen una serie de propuestas para mejorar la experiencia de los turistas y la imagen que se llevan los visitantes de la ciudad. Comerciantes y guías turísticos echan en falta más cuidado del entorno y reclaman una mayor presencia policial. Por otra parte, el Córdoba CF ha vuelto esta tarde a casa después de completar una semana de trabajo en Oliva donde los jugadores pusieron fin a su pretemporada. El conjunto blanquiverde regresa al Arcángel preparado para iniciar una nueva ligar y varios objetivos en el horizonte. Por último, la representación de La vaquera de la Finojosa, que se representa cada 4 años en Hinojosa del Duque, ha sido una de las citas estrella del fin de semana. En esta ocasión, Lucía Rubio, una joven periodista hinojoseña, ha encarnado el papel de la protagonista. Te contamos como ha vivido la experiencia.
- Sugerencias del sector para mejorar la experiencia turística en la Judería de Córdoba: "Faltan aseos públicos y más limpieza"
- El Córdoba CF ya está en casa: punto final al stage de Oliva y la vista puesta en el inicio de Liga
- Lucía Rubio, una periodista en la piel de la vaquera de la Finojosa: "Es algo que no olvidaré jamás"
Además, te traemos estas noticias:
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