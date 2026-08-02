Tres parcelaciones de Córdoba que rozan la legalización aún tienen tareas pendientes. Cuevas de Altázar, primer núcleo de este tipo en alcanzar la plena legalidad, va a retomar las obras de urbanización que permitirán las licencias mientras que El Alamillo y El Sol esperan la inscripción en el Registro. En otro orden de cosas, en apenas unos días se cumple un año del incendio que arrasó la Mezquita-Catedral. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, revive en una entrevista a Diario CÓRDOBA como vivieron los efectivos aquella trágica noche en la que una llamada lo sacó de su descanso: "La primera imagen que me viene es Notre Dame". Por último, miramos a la provincia para descubrir los recintos que se convierte en en cines al aire libre durante la temporada estival con el esfuerzo de sus vecinos y el apoyo de los ayuntamientos.

Además, te traemos estas noticias:

Córdoba Ciudad

Planes

Campo

Provincia

España

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes