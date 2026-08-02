La actualidad del domingo 2 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Las tareas pendientes de tres parcelaciones que rozan la legalidad, el relato del incendio de la Mezquita-Catedral en la voz del jefe de los bomberos un año después y el recorrido por los cines de verano de la provincia abren la información dominical
Tres parcelaciones de Córdoba que rozan la legalización aún tienen tareas pendientes. Cuevas de Altázar, primer núcleo de este tipo en alcanzar la plena legalidad, va a retomar las obras de urbanización que permitirán las licencias mientras que El Alamillo y El Sol esperan la inscripción en el Registro. En otro orden de cosas, en apenas unos días se cumple un año del incendio que arrasó la Mezquita-Catedral. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, revive en una entrevista a Diario CÓRDOBA como vivieron los efectivos aquella trágica noche en la que una llamada lo sacó de su descanso: "La primera imagen que me viene es Notre Dame". Por último, miramos a la provincia para descubrir los recintos que se convierte en en cines al aire libre durante la temporada estival con el esfuerzo de sus vecinos y el apoyo de los ayuntamientos.
- Tres parcelaciones de Córdoba siguen con tareas pendientes pese a rozar la legalización
- Daniel Sánchez, jefe de los Bomberos de Córdoba: "El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones"
- El cine de verano resiste en los pueblos de Córdoba: una tradición centenaria que no se apaga
Además, te traemos estas noticias:
Córdoba Ciudad
- Una decena de parcelaciones de Córdoba, en el camino de adelantar los servicios básicos antes
- Veinte años de la demolición del hotel Córdoba Palace
- Vandalizan la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba con la pintada de una cruz nazi
- El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas
Planes
- El restaurante de Córdoba donde comer como en un chiringuito en la playa: "Es un lugar que te hace desconectar por completo"
Campo
Provincia
- Cinema Parque de Baena, un cine de verano histórico que sobrevive en la provincia de Córdoba
- Unas 7.000 velas iluminan las calles de Villanueva del Duque durante una noche mágica
España
- Felipe VI sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita
Cultura
- Lucía Rubio, una periodista en la piel de la vaquera de la Finojosa: "Es algo que no olvidaré jamás"
Deportes
- El Córdoba CF, con varios frentes abiertos: Jacobo Martí preocupa y tres jugadores vuelven de Oliva entre algodones
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
- Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz