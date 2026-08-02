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La actualidad del domingo 2 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tareas pendientes de tres parcelaciones que rozan la legalidad, el relato del incendio de la Mezquita-Catedral en la voz del jefe de los bomberos un año después y el recorrido por los cines de verano de la provincia abren la información dominical

Fachada del cine de verano de Baena, Cinema Parque, todavía en activo.

Fachada del cine de verano de Baena, Cinema Parque, todavía en activo. / J. C. ROLDÁN

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Tres parcelaciones de Córdoba que rozan la legalización aún tienen tareas pendientes. Cuevas de Altázar, primer núcleo de este tipo en alcanzar la plena legalidad, va a retomar las obras de urbanización que permitirán las licencias mientras que El Alamillo y El Sol esperan la inscripción en el Registro. En otro orden de cosas, en apenas unos días se cumple un año del incendio que arrasó la Mezquita-Catedral. Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba, revive en una entrevista a Diario CÓRDOBA como vivieron los efectivos aquella trágica noche en la que una llamada lo sacó de su descanso: "La primera imagen que me viene es Notre Dame". Por último, miramos a la provincia para descubrir los recintos que se convierte en en cines al aire libre durante la temporada estival con el esfuerzo de sus vecinos y el apoyo de los ayuntamientos.

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