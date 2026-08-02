Sugerencias del sector para mejorar la experiencia turística en la Judería de Córdoba: "Faltan aseos públicos y más limpieza"

Los comerciantes de la Judería de Córdoba tienen claro que hay asignaturas pendientes que permitirían mejorar la experiencia de las personas que visitan la zona. Una de las cuestiones que más se repite es la suciedad y la falta de mantenimiento. "Esto no es algo exclusivo del casco histórico, pasa en otros barrios, pero aquí debería cuidarse más para dar buena imagen de la ciudad", explican, "hay muchas manchas, residuos y excrementos de palomas que vemos un día y otro y no se retiran". En este punto, una de las críticas tiene que ver con los coches de caballos y los excrementos que se depositan en zonas muy transitadas por peatones.

En concreto, varios de los encuestados apuntan a la zona de la Calleja de las Flores, "que es un lugar emblemático de Córdoba y donde da pena ir porque la plaza en la que desemboca está llena de desconchones, sucia y fea". María, una guía turística con años de experiencia en Córdoba, considera necesario cuidar los lugares más transitados. "Algunos evitamos llevar a los grupos porque te da vergüenza y eso afecta también a los comercios de alrededor", afirma.

La Judería acoge a turistas entre el calor y comercios cerrados / A.J.González

La falta de aseos públicos es otro elemento de mejora. "Cuando cierra el Centro de Recepción de Visitantes a mediodía, no hay ningún baño público, necesitamos alguna instalación permanente y limpia aunque sea de pago, como ocurre en el resto de Europa", comentan un comerciante y un guía turístico.

En las tiendas, todos coinciden en que hay un déficit de seguridad y un problema creciente con los carteristas. "Vemos que apenas hay patrullas policiales por la Judería y está habiendo muchos robos a turistas, lo que nos ha obligado a organizarnos para dar aviso a los compañeros cuando actúan en alguna calle", señalan. El pasado mes de junio, la Policía Nacional de Córdoba se mostró dispuesta a reforzar la seguridad en la Judería y el casco histórico, a través de un incremento de su presencia en la zona, tras reunirse con representantes de los vecinos y comerciantes, aunque de momento los comerciantes no ven que haya habido ningún cambio.

Por último, también hay quien reclama más control a la actuación de las gitanas que "venden" romero a los turistas. "Es la estafa emocional de bienvenida con la que se encuentran muchos de nuestros visitantes", lamentan.