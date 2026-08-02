Obituario
Muere a los 47 años David Conde Rosa, un carnavalero referente del barrio de Levante y el Guadalquivir
Para quienes compartían con él la pasión por el Carnaval, David siempre será ese capitán inseparable que guio a los suyos con entusiasmo, entrega y una alegría contagiosa
Córdoba despide hoy con un profundo dolor a David Conde Rosa, fallecido a los 47 años de edad. Hijo predilecto del barrio de Levante y vecino entrañable del Guadalquivir, su partida deja un vacío difícil de llenar en los corazones de todos aquellos que tuvieron la fortuna de cruzar su camino.
Para quienes compartían con él la pasión por el Carnaval, David siempre será ese capitán inseparable —«¡Oh capitán, mi capitán!»— que guio a los suyos con entusiasmo, entrega y una alegría contagiosa. Su trayectoria vital estuvo marcada por una lealtad inquebrantable y una generosidad sin límites: fue el mejor hijo, el padre más abnegado, un marido ejemplar, así como un amigo y compañero insuperable.
Quienes lo conocieron bien sabían que su corazón no era uno cualquiera; era un corazón fuerte, robusto, esculpido con la nobleza de la mejor madera, capaz de sostener y dar cobijo a cuantos le rodearon. Ha trabajado a lo largo de su carrera profesional en firmas como Obramat, Leroy Merlin y otras cadenas del sector.
Hoy, más de un centenar de personas de sangre naranja lloran su inesperada pérdida, unidos en el duelo, pero también en la memoria compartida. David Conde Rosa se marcha demasiado pronto, pero deja tras de sí una huella imborrable, la luz de su sonrisa y un legado de cariño que el tiempo jamás podrá borrar.
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