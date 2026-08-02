Qué hacer hoy en Córdoba, domingo, 2 de agosto de 2026

Exposición

‘Alma de córdoba’, de juanjo garlo

Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Siempre apresúrate despacio’

Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí. Manríquez, 5. De 08.15 a 14.15 horas.

Arte

Sigue ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

La muestra permite apreciar la maestría de un artista que recogió el testigo de Francisco de Goya en la técnica del aguafuerte, legando un testimonio visual incomparable de la España de entre siglos.