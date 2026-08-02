Los fallecidos en Córdoba el domingo 2 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 3 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Paulino Moral Aguilera

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Inés Ortiz Reyes

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La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.