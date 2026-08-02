Eclipse solar del 12 de agosto: la Junta de Andalucía da consejos para evitar daños irreversibles en la vista

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar con seguridad del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que será visible de forma total en el norte de España y parcial en el resto de la península, incluida Andalucía. El organismo insiste en que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves e irreversibles en la vista, incluso cuando el astro está parcialmente oculto.

Un eclipse histórico que inaugura un ciclo de fenómenos visibles en España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será el primero de un trío de eclipses visibles desde España entre 2026 y 2028. La totalidad podrá contemplarse desde una franja del norte peninsular, entre Galicia y Baleares, coincidiendo con el atardecer, mientras que en el resto del país el fenómeno será parcial.

Desde Consumo recuerdan que, aunque se trate de un acontecimiento excepcional, la observación debe realizarse con todas las garantías para evitar daños oculares permanentes.

Nunca mires el Sol sin protección homologada

La Junta subraya que nunca debe observarse el Sol directamente, ni a simple vista ni utilizando aparatos como prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas, anteojos o incluso la cámara del teléfono móvil, ya que ninguno de estos dispositivos protege frente a la intensa radiación solar.

Asimismo, advierte de que tampoco sirven las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, ni soluciones caseras como radiografías, CD, pantallas de soldadura, diapositivas o las gafas 3D de cine, al carecer de los filtros necesarios para proteger la visión.

Solo son seguras las gafas homologadas para eclipses

La única forma segura de contemplar el eclipse es utilizando gafas especiales para eclipses que cumplan la Norma ISO 12312-2. Estos filtros reducen la luz visible hasta niveles seguros y bloquean de forma muy intensa la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR).

No obstante, incluso estas gafas deben utilizarse correctamente. Consumo recuerda que están diseñadas para observar el Sol durante periodos inferiores a un minuto, realizando pausas frecuentes, y únicamente si se encuentran en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones, roturas o dobleces.

Además, estas gafas nunca deben utilizarse detrás del ocular de un telescopio o unos prismáticos, ya que la concentración de luz y calor puede destruir el filtro y provocar lesiones inmediatas.

Qué comprobar antes de comprarlas

Antes de adquirir unas gafas para eclipses, la Junta recomienda verificar que:

Incorporan el marcado CE .

. Cumplen la Norma ISO 12312-2 .

. Identifican correctamente al fabricante o importador .

. Incluyen instrucciones y advertencias de uso.

El filtro está en perfecto estado.

Asimismo, aconseja comprarlas únicamente en tiendas especializadas o a través de canales oficiales, evitando productos de procedencia dudosa.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Entre las recomendaciones finales, Consumo recuerda que las gafas deben colocarse antes de mirar al Sol, observar el eclipse solo durante unos segundos y bajar después la vista para descansar. Solo una vez apartada la mirada del Sol deben retirarse las gafas.

El organismo también insiste en extremar la vigilancia con niños y personas dependientes, comprobando que utilicen correctamente las gafas homologadas durante toda la observación del fenómeno.