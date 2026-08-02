Una decena de parcelaciones de Córdoba, en el camino de adelantar los servicios básicos antes

Uno de los aspectos más importantes de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) es que, al contrario de sus predecesoras, hace posible, cumpliendo una serie de requisitos viables, adelantar servicios básicos sin necesidad de ser legales. Varias parcelaciones de Córdoba se han interesado ya por coger alguno de los caminos que abre la Lista en este sentido y que se resumen en dos de los artículos de la norma. Por un lado está el artículo 175, que permite aprobar planes especiales de adecuación ambiental y territorial con los que adelantar servicios básicos. Por otro lado, está el 176.6, al que se ha acogido, de momento, una única parcelación, y que permite, en este caso, aprobar un proyecto de obras para lo mismo, tener agua, luz y/o saneamiento.

Parcelación de Maravillas del Aeropuerto.

En los últimos meses, el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo ha dado una serie de pasos en este sentido, admitiendo a trámite distintos planes especiales (artículo 175) que todavía deberán ser definitivos. Entre las parcelaciones que ha optado por el 175 se encuentra El Aljarafe, una parcelación a la que se accede desde la carretera del Aeropuerto y que ocupa unos 103.000 metros cuadrados en el entorno del aeropuerto e incluye 92 parcelas, de las cuales 66 están ya construidas y 26 no tienen edificación. Pocas semanas antes había conseguido algo similar Maravillas del Aeropuerto, que precisa de la red de acometida para el saneamiento y el agua, mientras que las conducciones las tienen hechas. Igualmente, La Perla I y La Perla II, entre Majaneque y La Golondrina, que necesita agua y saneamiento, han conseguido lo mismo en las últimas semanas.

Esta misma semana también ha pasado por Urbanismo el plan especial de la parcelación La Campiña de Santa Cruz, situada al noroeste de la barriada de Santa Cruz. En el caso de La Campiña de Santa Cruz, el principal problema es la ausencia de alcantarillado público. Las viviendas utilizan actualmente pozos negros, fosas sépticas u otros sistemas particulares que generan riesgo de contaminación del subsuelo. Por ello, se plantea una nueva red de saneamiento.

Lo mismo que buscan estas urbanizaciones ya lo hacen también, aunque a otro ritmo, La Colina, Doña Manuela, Torreblanca, Quemadas Bajas, Barquera Sur o Campiñuela Baja Sur. El representante vecinal de esta última, Rafael Patiño, señala a Diario CÓRDOBA que entre los últimos pasos dados destaca la contratación de una empresa para que lleve toda la gestión necesaria que conlleva la tramitación del plan especial. Además, están centrados ahora en enviar a Ecourbe toda la documentación necesaria para la redacción de ese plan y cuentan con el visto bueno de Emacsa. Esta parcelación podría aspirar a la plena legalidad, pero ha preferido iniciar el adelantamiento de los servicios básicos.

Justo al lado se sitúa Campiñuela Baja Norte, que es la única que ha optado por el camino del artículo 176.6. Los vecinos de esta zona tienen hasta licencia de Urbanismo para hacer las obras necesarias (red pública de abastecimiento de agua y el saneamiento, pues luz sí tienen), pero no pueden empezarlas. La clave está en que para poder contratar las obras, para las que ya han pedido varios presupuestos, los vecinos deben constituirse como Entidad Urbanística Colaboradora, y eso tiene que aprobarlo la GMU.

A su propio ritmo van otras parcelaciones, como Las Pitas, a las faldas de Medina Azahara. Urbanismo ha dado un paso esta semana para que esta parcelación, que por su localización tiene más complicado aplicar el 175, pueda volver a intentar aprovecharse de la Lista. También esta semana, el consejo rector de Urbanismo ha puesto orden entre los vecinos de Barquera Norte anulando la convocatoria y todos los acuerdos adoptados por la junta de compensación de la parcelación en una asamblea celebrada el pasado mes de mayo. Ahora, deberá volver a celebrarse el encuentro y retomar el trabajo.