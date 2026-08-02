Daniel Muñoz, jefe de los Bomberos de Córdoba: "El día del incendio de la Mezquita perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones"

-¿Qué información recibió en el primer aviso y en qué momento comprendió la gravedad real de lo que estaba pasando?

-Estaba fuera de guardia y me informan desde la central de comunicaciones que hay un incendio en la Mezquita-Catedral. En el momento en que recibo el aviso, la primera imagen que me viene es Notre Dame porque el incendio en París estaba muy reciente.

-¿Estaba en Córdoba?

-Sí, en mi casa, que está muy cerca del parque central. En un primer momento, tuve unos segundos de incertidumbre por no saber qué era exactamente lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba quemando, pero evidentemente me viene directo al parque. Ya en el trayecto, en mi vehículo, el primer mando responsable Quico Reo, que había llegado al lugar, me dice que es un incendio que está roto por planta cubierta. Yo ya me voy haciendo un poco la imagen mental de lo que pasaba. Vengo al parque, me equipo y me traslado al siniestro, pero hasta que no llegas no ves realmente la repercusión y el carácter que tiene el incendio. Hasta mi llegada a la Mezquita no fui consciente de la dimensión del incendio.

-¿Qué ve en esos primeros momentos cuando llega a la Mezquita-Catedral?

-Que en muy poco tiempo ya se apreciaba todo ese trabajo preventivo que habíamos hecho. Habíamos conseguido establecer los sectores de trabajo y los equipos de manera que teníamos medianamente organizada la primera intervención.

Daniel Muñoz, en el parque de bomberos. / Víctor Castro

-¿Qué importancia tuvo la rapidísima respuesta de los Bomberos de Córdoba?

-La respuesta rápida es vital. Hablo de memoria, pero creo recordar que fue en torno a las 21.10 cuando se inició el incendio. Nosotros recibimos el aviso, dos minutos más tarde, a los tres minutos ya estaba saliendo la primera dotación, y a las 21.18 horas estaba ya la primera dotación actuando. El tiempo que pasa es fundamental en un incendio a la hora de tomar decisiones, y en parte depende de eso poder extinguirlo. La rápida respuesta fue uno de los múltiples factores que se dieron para que el resultado en el incendio de la Mezquita fuera positivo: la rápida respuesta.

-¿Quién hace esa primera llamada avisando de que hay fuego?

-Llama el personal de seguridad de la Mezquita-Catedral.

-¿Qué decisión concreta se tomó aquella noche que fue la que evitó una catástrofe como la de Notre Dame?

-Allí se establecieron dos sectores de trabajo: uno en el interior del monumento y otro al exterior. La decisión que se toma es acotar completamente en planta cubierta el desarrollo del incendio trabajando de manera que el fuego no progresara hacia un lado ni hacia otro lado por debajo del forjado. Esa decisión fue fundamental: cortar aquí, cortar aquí y a partir de ahí ya tenemos "empaquetado" el incendio.

Daniel Muñoz jefe de los Bomberos de Córdoba. / Víctor Castro / COR

-¿Cuándo quedó totalmente controlado el incendio?

-En torno a las 3 horas del aviso el incendio estaba completamente controlado. Luego tuvimos que hacer labores en una zona oculta, que se prolongaron hasta las 2.30 de la mañana. Pero cuando realmente el nivel de estrés bajó por completo, porque el incendio estaba ya completamente controlado, fue en torno a las 12.15 de la noche.

¿Qué fue lo más peligroso que pasó allí aquella noche?

-El hecho de ser una estructura de madera la expuesta al fuego, que va perdiendo sección resistente y por tanto va perdiendo esa dimensión para la que está calculada para sostener la estructura. Nosotros sabíamos que esa sección estaba disminuyendo y a la vez habíamos tenido que utilizar agua para la extinción. Llegado un momento, tuvimos que tomar decisiones para quitar equipos de zonas de trabajo que estaban expuestos a posibles colapsos. Eso fue lo más peligroso, pero se tomaron las decisiones con tiempo para evitar esa situación.

-¿Pensó en algún momento que la Mezquita-Catedral se podía perder?

-No, porque en la evolución del incendio veíamos que de forma muy rápida conseguimos sectorizarlo rápidamente. La tranquilidad era de que sabíamos que no se nos iba a ir a las zonas de las cubiertas colindantes.

-¿Qué carencia o error habría que paliar para que no se repita un incendio de esas características?

-Nosotros anualmente hacemos simulacros y el Cabildo Catedral cuenta con un plan de autoprotección que contempla los riesgos existentes dentro de la instalación. Evidentemente, siempre hay cuestiones a mejorar, puntos más sensibles como el tema de material de limpieza, que habría que evitar tener en zonas cercanas de valor histórico. Pero yo digo que en algunos simulacros hemos cometido mayores errores que el día de la emergencia.

-¿En qué medida son útiles esos simulacros?

-Los simulacros son para entrenar y equivocarnos. En ellos participamos todos los servicios: Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y el 061. Sirven para aprender y mejorar los protocolos, la coordinación y la respuesta entre todos los servicios.

-¿Cree que la Mezquita-Catedral está hoy más protegida frente al fuego que hace unos años?

-Hoy está más protegida y va a estar aún más. Actualmente, los sistemas de extinción y detección con los que cuenta son bastante potentes. En la Mezquita-Catedral hay cables térmicos lineales que saltan a una determinada temperatura, hay detectores por láser, centrales de aspiración y tubos capilares, y hay distintos tipos de detectores térmicos ópticos de llama. El archivo cuenta con un sistema de instalación automático de extinción por gas y ahora se está proyectando el sistema de extinción por agua nebulizada en zonas a las que nosotros tenemos difícil acceso por la altura. Considero que el edificio de la Mezquita-Catedral es un edificio seguro. El éxito de la intervención no es una decisión única que toman los bomberos, el resultado de ese éxito son un cúmulo de factores. Hemos hablado de la detección temprana por parte del personal de seguridad, la rápida actuación de los bomberos, que se había ensayado, que se había trabajado y los sistemas de extinción que tiene el Cabildo, es decir, una serie de ingredientes que se echan en la comida para poder tener al final el resultado positivo.

-¿Entendió la polémica posterior o las críticas a raíz del incidente?

-Eso es una cuestión que está ajena a al servicio y de la que me mantengo al margen. Yo lo que sí puedo hablar es de datos: la Mezquita-Catedral tiene 23.300 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 13.900 están cubiertos y realmente se vieron afectados 150 metros cuadrados. El riesgo cero no existe. Eso el que trabaja en emergencias e incendios, lo sabe. Lo que hay que intentar es minimizar al máximo para que si se produce una emergencia, los daños sean los menores, pero el riesgo cero no existe. La superficie que se vio afectada es mínima con respecto a lo que podía haber sido, independientemente de que haya cosas que mejorar, por supuesto.

-Varios servicios de bomberos han venido a Córdoba a conocer estos protocolos de actuación.

-Sí, aquí han estado compañeros del Ayuntamiento de Sevilla, de Madrid o bomberos de París en dos ocasiones para interesarse por nuestros procedimientos operativos, por el sistema de columna húmeda y por los hidrantes que hay en el entorno de la Judería.

-¿Cuántas horas estuvo al pie del cañón aquella noche?

Esa noche no dormí y al día siguiente, además, tuvimos una rueda de prensa. Ese día perdí años de vida por el estrés y la toma de decisiones. Allí, al final no había vidas en juego de visitantes, pero yo tenía un equipo de trabajo de 35 efectivos. Trabajando en condiciones de nula visibilidad, en altura y con una situación de riesgo. Yo también tenía que velar por la seguridad de mi equipo y hubo un colapso también de una de las cubiertas. Evidentemente, todo eso nosotros lo tenemos trabajado, pero durante ese colapso tuvimos que tomar decisiones para que no afectaran a las personas que estaban allí trabajando.