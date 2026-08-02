El comercio de la Judería languidece en verano tras el pico del turismo postpandemia: "Hacemos demasiada publicidad del calor de Córdoba"

Los comerciantes de la Judería de Córdoba no están viviendo su mejor verano. Después del boom que se vivió tras la pandemia, en el que el mundo entero se lanzó a viajar y a gastar sin pensar demasiado en el futuro, la coyuntura internacional y la subida de los precios han vuelto a apretar el cinturón de los turistas, reduciendo las escapadas veraniegas y los gastos que no sean de primera necesidad.

Juan Álvaro Gimena lleva 47 años al frente de una de las tiendas más veteranas de la zona, ubicada en la calle Judería, y ha vivido picos altos y bajos de forma periódica. «Esto es algo cíclico, pasó en la crisis post Expo 92, con la crisis del ladrillo y ahora después del pico de la pandemia», asegura, «este 2026 ha empezado con una bajada de las ventas respecto al año anterior del 10% que ha ido a más con la temporada de lluvias y la crisis de los trenes y que en julio ha alcanzado el 30-35%».

En su opinión, «hay menos turistas y los que vienen gastan en comida y bebida, pero prescinden del souvenir o de artículos que no sean de primera necesidad, el verano siempre ha sido temporada baja en Córdoba y después del pico de subida estamos en un momento de descenso que debería estabilizarse pronto».

"Estamos siempre en los telediarios por el calor y eso espanta a los turistas"

El intenso calor, que en otros años ha sido un elemento diferenciador de Córdoba respecto a otras ciudades, se ha extendido este verano a toda Europa, aunque en la ciudad sigue siendo una cuestión que juega en contra del turismo y de las ventas. Juan solo cierra un día y medio al año mientras otros, dada la escasa demanda, aprovechan estos días para cerrar, dar vacaciones a los empleados y hacer alguna reforma, lo que deja una estampa algo desangelada en algunas zonas.

Según María Amo, responsable de la tienda de la Puerta del Puente, «hacemos demasiada publicidad del calor que hace en Córdoba, estamos siempre en los telediarios por el calor y eso espanta a los turistas», asegura, «este verano está siendo más flojo que los últimos, las tardes son horribles, no entra nadie y no solo por el calor sino porque están todos los museos y monumentos como el Alcázar cerrados, solo se puede visitar la Mezquita y toda la actividad se concentra por la mañana». Según su análisis, «nos salva un poco el turismo de los cruceros que llegan a Málaga y que se escapan a ver Córdoba».

Cristina organiza su tienda, en plena Judería de Córdoba. / AJ González / COR

Nidia, de la tienda Palm Tribe de Deanes, explica que «las expectativas para el verano eran muy bajas y la verdad es que está siendo muy flojo». En su caso, está vendiendo más ropa «porque está haciendo tanta calor que algunos vienen buscando prendas frescas para cambiarse». Como el resto, afirma que las mañanas son más productivas y que «hay muy poco movimiento los fines de semana».

"El calor no es el motivo, porque aquí hemos estado a 42 grados con la calle llena"

Cristina, comerciante de la calle Velázquez Bosco, afirma rotunda que "cada año va peor y este está siendo más flojo que el anterior". En su opinión, "el calor no es el motivo, porque aquí hemos estado a 42 grados con la calle llena, pero este verano las tardes están desiertas porque hay menos gente". Por su tienda pasan normalmente "muchos turistas internacionales y este año los que más están gastando son los turcos y los americanos".

Según un guía turístico, «todos sabemos que el verano en Córdoba es temporada baja, pero este año está siendo más flojo de lo normal, habíamos notado un repunte hace un par de años, pero ha vuelto a caer». En su opinión, esto se debe «a un poco de todo, a la inflación, al calor y a la falta de oferta y servicios». Afirma que «muchos turistas se quejan de que no hay nada que hacer por las tardes y cuando uno viaja, aunque haga calor quiere ver cosas, conocer la ciudad, no encerrarse en su hotel, el resultado es que muchos vienen unas horas a dar una vuelta y se van». Los que pasan más tiempo es el turista extranjero «británico, de países árabes, estadounidense y sudamericano sobre todo».