El calor da una tregua en Córdoba con un descenso de las temperaturas y solo la Campiña continúa en aviso amarillo

Agosto comienza a dar un respiro en Córdoba tras varios días de calor extremo y máximas que han superado ampliamente los 40 grados en buena parte de la provincia. Después de una intensa semana marcada por la cuarta ola de calor del verano y las alertas meteorológicas generalizadas, este domingo llega con un descenso de las temperaturas que permitirá aliviar, aunque solo parcialmente, la situación.

Solo la Campiña permanece en aviso amarillo

La Aemet mantiene este domingo 2 de agosto el aviso amarillo por altas temperaturas exclusivamente en la Campiña cordobesa, mientras que la Subbética, la Sierra y Los Pedroches abandonan ya la situación de alerta tras varios días bajo avisos naranjas.

La advertencia seguirá activa durante las horas centrales del día, aunque con un riesgo inferior al de jornadas anteriores debido al descenso previsto de las temperaturas. La evolución continuará siendo favorable y, de cara al lunes 3 de agosto, la Aemet eliminará todos los avisos por calor en la provincia de Córdoba, poniendo fin al episodio de temperaturas extremas.

El calor pierde intensidad durante el domingo y seguirá bajando el lunes

La previsión de la Aemet para este domingo anuncia cielos despejados, temperaturas en descenso generalizado y vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste durante la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 22º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.

El descenso continuará durante la jornada del lunes 3 de agosto, cuando la Aemet prevé una nueva bajada de las temperaturas máximas y mínimas en toda la provincia. Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día, mientras que los vientos serán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

Los termómetros se moverán en Córdoba entre 19º y 36º, en Lucena entre 20º y 33º, en Pozoblanco entre 19º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 32º.

El ambiente seguirá siendo caluroso, especialmente durante las horas centrales del día, aunque el descenso previsto consolidará el alivio térmico y dejará atrás varios días consecutivos de calor extremo en la provincia.