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Los bomberos de Córdoba sofocan un incendio en Majaneque que deja dos vehículos completamente calcinados

El fuego, originado en un solar de Majaneque, se extendió a otro terreno y afectó a dos coches y un remolque, si bien no alcanzó las naves colindantes

Bomberos actúan en un incendio de pastos, en una imagen de archivo.

Bomberos actúan en un incendio de pastos, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Un incendio en la barriada cordobesa de Majaneque ha arrasado con la vegetación de dos solares y ha calcinado por completo dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona. Los bomberos de Córdoba han acudido a sofocar las llamas y han evitado que el fuego llegue a las naves aledañas.

Según han informado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), el fuego, que ha tenido lugar en la tarde de este domingo, se ha iniciado en un solar ubicado en la zona de Majaneque, en el término municipal de Córdoba capital. Las llamas han llegado a un segundo terreno y, posteriormente a dos coches y un remolque que se encontraban estacionados en el exterior de unas naves.

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El fuego ha dejado los vehículos completamente calcinados. Si bien, las llamas no han llegado a las naves, por lo que no ha habido que lamentar daños personales.

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