Los bomberos de Córdoba encuentran un hombre fallecido en su vivienda en el barrio de la Fuensanta

Los bomberos de Córdoba han intervenido este domingo en una vivienda de la avenida Ministerio de la Vivienda, que se encuentra en el barrio de la Fuensanta tras ser alertados por los vecinos del bloque. Según fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba han informado de la intervención realizada en torno a las 14.20 horas en la que han localizado el cuerpo sin vida de un varón de 74 años. El suceso tiene lugar dos días después de que una persona sin hogar fuera hallada muerta en la zona de La Corredera.

Al parecer, los vecinos estaban preocupados porque llevaban días sin ver a este hombre, un señor mayor que vivía solo, por lo que han procedido a dar aviso al 112. Tras la llamada, se han movilizado efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y del 061 que junto a los bomberos han acudido a la vivienda para comprobar qué ocurría. Al ver que nadie respondía, han procedido a entrar en el inmueble donde ha sido localizado ya fallecido, activándose el protocolo para estos casos.

Aunque todo indica que la muerte habría sido por causas naturales, Emergencias 112 ha confirmado la intervención aunque de momento no ha confirmado el motivo del fallecimiento. Una vez localizado el cuerpo, el caso ha pasado a manos de la Policía Nacional para investigar las circunstancias de la muerte.