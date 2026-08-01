Vandalismo
Vandalizan la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba con la pintada de una cruz nazi
La escultura del filósofo judío en la Judería de Córdoba amaneció este sábado con una cruz nazi pintada en su base, un acto vandálico en la plaza de Tiberíades
La escultura de Maimónides, uno de los monumentos más representativos de la Judería de Córdoba, ha amanecido este sábado con una cruz nazi pintada en su base. El acto vandálico se ha producido en la plaza de Tiberíades, un enclave muy transitado del casco histórico y estrechamente vinculado al legado judío y sefardí de la ciudad.
La pintada ha sido realizada sobre el pedestal del monumento dedicado al médico, rabino y filósofo judío sefardí Maimónides, nacido en Córdoba en el año 1135.
Según fuentes municipales consultadas por Diario CÓRDOBA, Sadeco tiene constancia de la pintada desde primera hora de la mañana, pero al estar sobre piedra y debido a la complejidad de la actuación, la limpieza se ha programado para el próximo lunes.
Un episodio aislado, pero no excepcional
En principio, se trata de un hecho aislado y poco frecuente, si bien hay antecedentes. "No es la primera vez, ni en la estatua, ni en las fachadas de la Sinagoga y Casa de Sefarad", ha señalado a este peródico el director de la Casa de Sefarad, Sebastián de la Obra. En efecto, en agosto de 2007 la Casa Sefarad y la Sinagoga, muy cerca del monumento a Maimónides, amanecieron con pintadas nazis que Sadeco limpió al día siguiente.
Ahora, el objetivo de los vándalos ha sido Manimónides. "Sin duda alguna es producto de la ignorancia", señala Sebastián de la Obra, quien añade que "todos los extremismos coinciden en que se alimentan de la ignorancia. No saben quién era Maimónides, ni cuál era su pensamiento, ni su intenso periplo de vida. Solo saben que era judío".
El incidente relacionado con el vandalismo y pintadas a monumentos emblemáticos en Córdoba más sonado de los últimos años ocurrió en febrero de 2002, cuando un joven —que fue juzgado y sancionado— pintó ojos y boca del Cristo de los Faroles con espray negro, además de una cruz gamada en el pecho y una cruz invertida en los pies.
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