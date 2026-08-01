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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los 20 años de la demolición del antiguo Meliá, el acto vandálico a la escultura de Maimonides y el cambio del paisaje en Cerro Muriano tras los últimos incendios abren la crónica de la tarde

Imágenes del derribo del Meliá Córdoba Palace en 2006 junto a otras, en blanco y negro, de la época de esplendor de este establecimiento hotelero de Córdoba.

Imágenes del derribo del Meliá Córdoba Palace en 2006 junto a otras, en blanco y negro, de la época de esplendor de este establecimiento hotelero de Córdoba. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Mañana hace 20 años que comenzó la demolición del hotel Córdoba Palace, un emblema de la ciudad. El hotel Meliá Córdoba fue inaugurado el 23 de febrero de 1956 y se mantuvo en pie durante medio siglo, hasta que en 2006 desapareció del paisaje urbano de la avenida de La Victoria para transformarse en el establecimiento hotelero de cinco estrellas Eurostars Palace. Así era el viejo edificio. Por otra parte, uno de los monumentos más emblemáticos de la Judería ha sido víctima de un acto vandálico. La escultura de Maimónides ha amanecido con una cruz nazi pintada en su base. La agresión ya ha sido denunciada por el Ayuntamiento de Córdoba y la Policía ha levantado atestado para investigar los daños. Por último, el paisaje de Cerro Muriano se ha teñido de negro y ha cambiado por completo tras la consecución de incendios que han arrasado esta zona las últimas semanas. Así ha quedado el paisaje tras las llamas.

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