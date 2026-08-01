Con los incendios en evolución favorable, aunque en riesgo alto por las altas temperaturas, Córdoba vuelve a respirar un aire de buena calidad después de una semana en la que los niveles de contaminación eran "muy desfavorables", la segunda peor de la escala. La catalogación ha pasado a "buena" en solo unos días. Por otra parte, hoy comienzan las vacaciones para muchos cordobeses con la entrada del mes de agosto y, en plena operación salida los precios de la gasolina están por las nubes. Esto ha hecho que muchos tengan que cambiar su destino inicial para abaratar el coste del viaje. Por último, un nuevo incendio en Cerro Muriano volvió a movilizar ayer a efectivos del Infoca que lucharon durante horas por tierra y aire contra las llamas hasta darlo por estabilizado. El fuego, que mantiene en vilo a la zona, se declaró en una zona muy cercana al de la semana pasada.

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