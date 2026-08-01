La actualidad del sábado 1 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La mejora de la calidad del aire en Córdoba, la subida de los carburantes al inicio de las vacaciones de agosto y un nuevo incendio en Cerro Muriano abren la información matutina
Con los incendios en evolución favorable, aunque en riesgo alto por las altas temperaturas, Córdoba vuelve a respirar un aire de buena calidad después de una semana en la que los niveles de contaminación eran "muy desfavorables", la segunda peor de la escala. La catalogación ha pasado a "buena" en solo unos días. Por otra parte, hoy comienzan las vacaciones para muchos cordobeses con la entrada del mes de agosto y, en plena operación salida los precios de la gasolina están por las nubes. Esto ha hecho que muchos tengan que cambiar su destino inicial para abaratar el coste del viaje. Por último, un nuevo incendio en Cerro Muriano volvió a movilizar ayer a efectivos del Infoca que lucharon durante horas por tierra y aire contra las llamas hasta darlo por estabilizado. El fuego, que mantiene en vilo a la zona, se declaró en una zona muy cercana al de la semana pasada.
- Córdoba recupera una calidad del aire «buena» siete días después de la nube de incendios
- Los cordobeses ajustan sus vacaciones por la subida de los carburantes: «Queríamos ir al norte, pero con estos precios es imposible»
- Medios aéreos y terrestres actúan en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
Además, te traemos estas noticias:
Entrada masiva a Ceuta
Córdoba Ciudad
- De estudiar Psicología a abrir una barbería en Córdoba: "Creo que va a ser mi fuente de ingresos durante bastante tiempo"
- Llenar el depósito en Córdoba alcanza máximos históricos y ya cuesta más que en plena crisis por la guerra de Ucrania
- Medios aéreos y terrestres actúan en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano
- Córdoba estrena nuevo puente: abre al tráfico el viaducto sobre el arroyo Guadalbarbo de Alcolea
- Córdoba entra en riesgo extremo de incendios forestales en el pico de la ola de calor
- Los apartamentos turísticos de Córdoba baten su récord con 64.000 viajeros en el primer semestre de 2026
Campo
- El consumo de aceite de oliva virgen extra crece un 33,9% en los hogares españoles por el descenso de los precios
Provincia
- Adolfo Molina, sobre la salida Cristina Piernagorda: "Por encima de las personas está un proyecto político, que es el PP"
- Nuevos vasos recreativos, toboganes y juegos de agua: Pozoblanco invertirá 1,8 millones en transformar la zona infantil de la piscina municipal
Andalucía
- Andalucía, una frontera sur pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"
Cultura
Deportes
- Arévalo y Álex López, la fuerza de la cantera en el ‘stage’ del Córdoba CF: "Podemos ser referentes para los niños"
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio