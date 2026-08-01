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La actualidad del sábado 1 de agosto

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La mejora de la calidad del aire en Córdoba, la subida de los carburantes al inicio de las vacaciones de agosto y un nuevo incendio en Cerro Muriano abren la información matutina

Un hombre observa los niveles de calidad del aire este lunes en Córdoba.

Un hombre observa los niveles de calidad del aire este lunes en Córdoba. / Manuel Murillo

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Con los incendios en evolución favorable, aunque en riesgo alto por las altas temperaturas, Córdoba vuelve a respirar un aire de buena calidad después de una semana en la que los niveles de contaminación eran "muy desfavorables", la segunda peor de la escala. La catalogación ha pasado a "buena" en solo unos días. Por otra parte, hoy comienzan las vacaciones para muchos cordobeses con la entrada del mes de agosto y, en plena operación salida los precios de la gasolina están por las nubes. Esto ha hecho que muchos tengan que cambiar su destino inicial para abaratar el coste del viaje. Por último, un nuevo incendio en Cerro Muriano volvió a movilizar ayer a efectivos del Infoca que lucharon durante horas por tierra y aire contra las llamas hasta darlo por estabilizado. El fuego, que mantiene en vilo a la zona, se declaró en una zona muy cercana al de la semana pasada.

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