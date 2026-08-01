La Junta licita por casi 198.000 euros el mantenimiento y la mejora de las instalaciones del museo de Medina Azahara en Córdoba

La Junta de Andalucía ha sacado a licitación el servicio de mantenimiento integral y de climatización del museo del Conjunto Arqueológico Medina Azahara, en Córdoba, por un presupuesto de 197.779,51 euros, IVA incluido.

El contrato, publicado por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, tendrá una duración de 24 meses y contempla los trabajos necesarios para conservar y reparar los equipos y las instalaciones del edificio que funciona como museo y sede institucional del conjunto arqueológico. Este inmueble alberga la exposición permanente, el auditorio, la biblioteca Manuel Ocaña, las aulas didácticas, los talleres de restauración, los almacenes arqueológicos, el centro de documentación, las oficinas, la tienda y la cafetería.

Entre las actuaciones previstas se incluye el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, las redes de fontanería y saneamiento, los sistemas audiovisuales y museísticos, los tornos y controles de acceso, el alumbrado, la megafonía y los equipos de climatización. El contrato abarca también reparaciones menores en cubiertas y fachadas, carpintería, cerrajería, albañilería, pintura y mobiliario.

La adjudicataria deberá encargarse del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la climatización, revisar diariamente el funcionamiento de los equipos y comunicar por escrito cualquier anomalía detectada. Entre los elementos incluidos figuran seis climatizadores, más de medio centenar de fancoils, dos bombas de calor, equipos de ventilación y extracción, bombas de recirculación y el sistema de control centralizado de la instalación.

Servicio de incidencias 24 horas al día

El servicio ordinario supondrá 44 horas semanales, distribuidas de lunes a domingo. La empresa tendrá que disponer de un responsable técnico localizable las 24 horas y de, al menos, un oficial de primera de mantenimiento con formación electromecánica o frigorista y conocimientos de electricidad y fontanería. Además, deberá contar con un servicio permanente de recepción de incidencias durante las 24 horas del día, incluidos los festivos.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y ordinario, sin división por lotes. El importe sin impuestos asciende a 163.454,14 euros, mientras que el valor estimado del contrato se sitúa en 326.908,30 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas de forma electrónica hasta el próximo 31 de agosto, a las 18.00 horas, a través del Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación de la Junta de Andalucía.

La adjudicataria deberá garantizar durante dos años el correcto funcionamiento de las instalaciones y atender las reparaciones y tareas preventivas necesarias para asegurar la conservación y el uso ordinario del edificio, procurando además que los trabajos interfieran lo menos posible en las visitas y en las actividades culturales y educativas que se desarrollan en el recinto.