Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 1 de agosto de 2026

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Noches de música en la puerta

Noches de música en la puerta / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Noches de música en la puerta

Con Álvaro Vizcaíno

Dentro del ciclo Noches de música en la Puerta, tendrá lugar el concierto bajo el título Tú pa mí, con Álvaro Vizcaíno, voz; Nicolás Díaz, guitarra; Manuel Roldán, trompeta; Juan Antonio Sánchez, piano; Guillermo Cuenca, trombón; Daniel Sánchez ‘El Mawel’, percusión; Jaime Carrasco, contrabajo y José Manuel Prieto ‘El Caja’, coros. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Puerta del Puente.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Al calor del flamenco

Recital de cante flamenco

El cantaor Antonio José Nieto actuará acompañado por Rafael Trenas hijo, a la guitarra. Entrada libre hasta completar el aforo.

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Plaza del Potro.

22.00 horas.

Exposición

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Continúa Alma de Córdoba, la nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo. Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.

CÓRDOBA. Palacio de Viana

Plaza de Don Gome, 2.

09.00 a 15.00 horas.

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