Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 1 de agosto de 2026
Noches de música en la puerta
Con Álvaro Vizcaíno
Dentro del ciclo Noches de música en la Puerta, tendrá lugar el concierto bajo el título Tú pa mí, con Álvaro Vizcaíno, voz; Nicolás Díaz, guitarra; Manuel Roldán, trompeta; Juan Antonio Sánchez, piano; Guillermo Cuenca, trombón; Daniel Sánchez ‘El Mawel’, percusión; Jaime Carrasco, contrabajo y José Manuel Prieto ‘El Caja’, coros. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Al calor del flamenco
Recital de cante flamenco
El cantaor Antonio José Nieto actuará acompañado por Rafael Trenas hijo, a la guitarra. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Exposición
Continúa ‘alma de córdoba’
Continúa Alma de Córdoba, la nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo. Se trata de una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional, una muestra que está respaldada por la Fundación Kutxabank dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la creación artística.
CÓRDOBA. Palacio de Viana
Plaza de Don Gome, 2.
09.00 a 15.00 horas.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera de Córdoba a Cerro Muriano
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
- El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
- De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
- El mercadillo de El Arenal anuncia un cambio a partir de este domingo: esta es la nueva ubicación y calendario
- La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
- Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
- El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio