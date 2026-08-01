El paso de las llamas
El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas
Las llamas han calcinado cerca de 200 hectáreas de vegetación en el enclave cordobés tras dos incendios declarados en apenas una semana
El verde ha dado paso al negro en amplias zonas de Cerro Muriano. Vecinos, senderistas y excursionistas se encuentran este fin de semana con un paisaje desolador tras los incendios forestales registrados durante los últimos días en este enclave de Córdoba.
El último incendio se declaró este viernes, a las 18.47 horas junto a la antigua carretera de Cerro Muriano y ya está controlado, pero el incendio más grave registrado hasta ahora este verano en Cerro Muriano comenzó una semana antes, después de que un camión cargado de paja se incendiara en la carretera N-432.
El fuego arrasó cerca de 200 hectáreas antes de quedar completamente extinguido el miércoles, tras varios días de labores de vigilancia, enfriamiento y control por parte del Infoca.
Y los sustos no cesan entre fuego y fuego. Un conato el jueves a la altura del kilómetro 55 de la N-432 también obligó a intervenir al Infoca. Y ayer viernes, a primera hora de la mañana, el fuego en un camión en la N-432 que provocó un pequeño incendio de pastos que fue controlado y extinguido rápidamente.
Un paisaje quemado que alerta sobre los riesgos
Las consecuencias de ambos incendios son especialmente visibles durante este fin de semana. Las zonas ennegrecidas, la vegetación calcinada y los restos de árboles afectados ofrecen una imagen impactante a quienes recorren los caminos y senderos de Cerro Muriano.
La sucesión de incendios en apenas una semana vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y cualquier negligencia pueden facilitar que las llamas se propaguen con rapidez.
Las autoridades recuerdan la importancia de evitar conductas peligrosas en el entorno forestal y de avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio. La colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger uno de los espacios naturales más frecuentados por los vecinos de Córdoba.
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