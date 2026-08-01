Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aire en CórdobaPrecio gasolinaPeluquerías en CórdobaIncendio Cerro MurianoCanteranos CCFSenderista ErmitasCrisis en CeutaPuente nuevo AlcoleaPP de Baena
instagramlinkedin

El paso de las llamas

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

Las llamas han calcinado cerca de 200 hectáreas de vegetación en el enclave cordobés tras dos incendios declarados en apenas una semana

Vídeo: las imágenes muestran la herida del fuego en Cerro Muriano tras los últimos incendios forestales

Vídeo: las imágenes muestran la herida del fuego en Cerro Muriano tras los últimos incendios forestales

A. J. González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El verde ha dado paso al negro en amplias zonas de Cerro Muriano. Vecinos, senderistas y excursionistas se encuentran este fin de semana con un paisaje desolador tras los incendios forestales registrados durante los últimos días en este enclave de Córdoba.

El último incendio se declaró este viernes, a las 18.47 horas junto a la antigua carretera de Cerro Muriano y ya está controlado, pero el incendio más grave registrado hasta ahora este verano en Cerro Muriano comenzó una semana antes, después de que un camión cargado de paja se incendiara en la carretera N-432.

El fuego arrasó cerca de 200 hectáreas antes de quedar completamente extinguido el miércoles, tras varios días de labores de vigilancia, enfriamiento y control por parte del Infoca.

Y los sustos no cesan entre fuego y fuego. Un conato el jueves a la altura del kilómetro 55 de la N-432 también obligó a intervenir al Infoca. Y ayer viernes, a primera hora de la mañana, el fuego en un camión en la N-432 que provocó un pequeño incendio de pastos que fue controlado y extinguido rápidamente.

El paisaje en Cerro Muriano tras el paso de las llamas: los incendios forestales dejan imágenes desoladoras de las zonas arrasadas por el fuego

El paisaje en Cerro Muriano tras el paso de las llamas: los incendios forestales dejan imágenes desoladoras de las zonas arrasadas por el fuego

Ver galería

Los incendios forestales en Cerro Muriano dejan imágenes desoladoras de las zonas arrasadas por el fuego / A.J. González

Un paisaje quemado que alerta sobre los riesgos

Las consecuencias de ambos incendios son especialmente visibles durante este fin de semana. Las zonas ennegrecidas, la vegetación calcinada y los restos de árboles afectados ofrecen una imagen impactante a quienes recorren los caminos y senderos de Cerro Muriano.

La sucesión de incendios en apenas una semana vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y cualquier negligencia pueden facilitar que las llamas se propaguen con rapidez.

Noticias relacionadas y más

Las autoridades recuerdan la importancia de evitar conductas peligrosas en el entorno forestal y de avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio. La colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger uno de los espacios naturales más frecuentados por los vecinos de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba supera la fase de mayor riesgo tras el desalojo de más de 200 personas
  2. El incendio de Cerro Muriano en Córdoba afecta ya a 200 hectáreas y sigue pendiente de los realojos tras una noche con una evolución "muy positiva"
  3. De Fátima a Fidiana, de la Judería al Sector Sur: el mapa de los barrios de Córdoba donde más y menos calor hace
  4. Un camión vuelve a arder en la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano y provoca un incendio de pasto
  5. La ermita de Los Pinares queda intacta tras ser rodeada por las llamas del incendio de Cerro Muriano en Córdoba: «Parece milagroso»
  6. Vimpyca termina la construcción de 16 pisos en el barrio cordobés de Santa Marina: así son y así se adjudicarán
  7. El humo de los incendios del centro de España llega a Córdoba: olor a quemado y un cielo turbio
  8. Un adolescente cordobés lleva casi tres meses ingresado por un trastorno neurológico que cambió su vida: 'Queremos que vuelva a ser feliz

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

El fuego deja su huella en Cerro Muriano: así es el paisaje que encuentran este fin de semana en las zonas de los incendios vecinos y senderistas

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

Medina Azahara busca un servicio integral de climatización y mantenimiento para su museo

Córdoba llama más al 112: las emergencias crecen un 13% en 2026

Córdoba llama más al 112: las emergencias crecen un 13% en 2026

El Infoca controla el incendio declarado este viernes en Cerro Muriano, en una zona muy próxima a la afectada hace una semana

El Infoca controla el incendio declarado este viernes en Cerro Muriano, en una zona muy próxima a la afectada hace una semana

Agosto comienza en Córdoba bajo un calor asfixiante y aviso naranja en toda la provincia

Agosto comienza en Córdoba bajo un calor asfixiante y aviso naranja en toda la provincia

De estudiar Psicología a abrir una barbería en Córdoba: "Creo que va a ser mi fuente de ingresos durante bastante tiempo"

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 1 de agosto de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 1 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents