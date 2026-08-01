De estudiar Psicología a abrir una barbería en Córdoba: "Creo que va a ser mi fuente de ingresos durante bastante tiempo"

Marta Torralbo tiene 29 años, es psicóloga y lleva años buscando una oportunidad laboral relacionada con su profesión. Mientras esa oportunidad llega, ha decidido aprender un oficio con el que ganarse la vida. Su objetivo ahora pasa por compartir espacio en una peluquería y abrirse camino como autónoma en la barriada cordobesa de Alcolea.

"No sabía ni lo que era un corte cuando empecé", reconoce entre risas mientras hace una pausa de sus prácticas en la Escuela Superior de Peluquería y Barbería Medina Núñez, ubicada en Ciudad Jardín. En apenas unos días ha aprendido técnicas de corte, color y el método Curly para pelo rizado, una especialización cada vez más demandada en las peluquerías.

Marta es una de las diez personas que participan en el curso de barbería y peluquería impulsado por Cruz Roja dentro del proyecto Impulsa, una iniciativa destinada a fomentar el autoempleo entre jóvenes desempleados, especialmente en municipios rurales de menos de 10.000 habitantes.

Marta y el resto de alumnos durante sus prácticas. / Víctor Castro

La formación, subvencionada por el Fondo Social Europeo Plus y desarrollada en colaboración con la academia especializada, nace tras detectar el auge de la barbería como un nicho de mercado con posibilidades reales de emprendimiento.

"Vimos que había jóvenes interesados en montar su propio negocio y que la barbería estaba viviendo un momento de crecimiento", explica Manuela Zamora, técnica de autoempleo de Cruz Roja. "Queríamos que vieran que el trabajo por cuenta propia también puede ser una opción y acompañarlos para que esa idea llegue a hacerse realidad".

Ese acompañamiento va más allá del aprendizaje técnico. El último día del curso, los participantes reciben formación sobre cómo darse de alta como autónomos, elaborar un plan de negocio, conocer las ayudas disponibles o gestionar la actividad empresarial. Y una vez termina la formación, Cruz Roja continúa asesorándolos durante los primeros pasos de su proyecto.

Un sector en auge

La idea surgió después de comprobar el éxito que algunos jóvenes estaban teniendo al abrir barberías en pequeños municipios de la provincia. Incluso existen fórmulas para quienes no pueden afrontar una gran inversión inicial, como trabajar de forma itinerante prestando servicio en distintas peluquerías y destinos, explica Zamora.

José Antonio Medina, uno de los responsables de la academia donde se imparte la formación, asegura que la demanda sigue creciendo. "Recibimos llamadas prácticamente todos los días de personas interesadas en formarse. Cada vez las especializaciones son más importantes y eso ayuda a que los alumnos salgan preparados para trabajar o incluso montar su propio negocio", explica.

Durante cinco jornadas intensivas, los alumnos alternan clases teóricas con demostraciones prácticas y trabajo en grupo. Primero observan cómo realiza cada técnica el formador y después la reproducen ellos mismos, compartiendo experiencias y corrigiéndose entre compañeros.

Jóvenes que quieren emprender

Entre los participantes también están Marcos Perales y Javier Jiménez, ambos de 18 años y vecinos de Luque y Zuheros. Los dos coinciden en que su objetivo pasa por seguir formándose para, algún día, abrir su propio negocio. "Quiero montar algo, aunque todavía no sé dónde", comenta uno de ellos. El otro destaca que el curso le ha permitido aprender desde cero: "Venía sin tener ni idea de cortar el pelo y ahora ya conozco el método y los pasos para hacerlo".

Curso de emprendimiento y de peluquería de Cruz Roja. / Víctor Castro

En el grupo hay diez alumnos -seis hombres y cuatro mujeres-, una presencia femenina que también refleja cómo la barbería ha dejado de ser un ámbito exclusivamente masculino.

En el caso de Marta, la decisión está prácticamente tomada. Su idea es compartir sillón con otro profesional en Alcolea para reducir gastos mientras crea su propia clientela. "Creo que va a ser mi fuente de ingresos durante bastante tiempo", asegura. Aunque no renuncia a ejercer algún día como psicóloga, considera que aprender un oficio le abre una puerta laboral inmediata y anima a otros jóvenes a hacer lo mismo: "Son diez meses de formación que luego puedes recuperar trabajando. Yo les diría que se animen".