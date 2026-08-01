Las emergencias atendidas por el 112 en Córdoba aumentan un 13% durante la primera mitad de 2026

El teléfono único de emergencias 112 gestionó un total de 35.003 incidencias en la provincia de Córdoba durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 13,28% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre enero y junio de 2025 se habían coordinado 30.899 emergencias, por lo que el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía atendió este año 4.104 incidencias más en territorio cordobés.

Las urgencias sanitarias concentran casi la mitad de los avisos

Las asistencias sanitarias fueron, con diferencia, el principal motivo de llamada al 112 en Córdoba. En total, el centro coordinador gestionó 16.112 emergencias de carácter sanitario, una cifra que representa aproximadamente el 46% de todas las incidencias registradas en la provincia.

A continuación se situaron los avisos relacionados con la seguridad ciudadana, con 5.707 casos, y las incidencias de tráfico, con 3.158.

El balance también recoge 1.832 emergencias relacionadas con animales, 1.695 accidentes de circulación y 1.538 incendios. A ellos se sumaron 857 anomalías en servicios básicos, 621 solicitudes de servicios sociales y 325 requerimientos por rescates y salvamentos.

Junio, el mes con más emergencias en Córdoba

El mes de junio fue el de mayor actividad para el 112 en la provincia, con 6.172 avisos coordinados. La cifra fue prácticamente idéntica a la registrada en mayo, cuando se contabilizaron 6.168 incidencias.

En el conjunto de Andalucía, la franja comprendida entre las 12.00 y las 13.00 horas fue la de mayor actividad en las salas del teléfono único de emergencias, con un promedio de 149 incidencias gestionadas en una sola hora.

Córdoba, sexta provincia andaluza por número de incidencias

El 112 coordinó 459.715 emergencias en Andalucía durante los seis primeros meses de 2026. Córdoba fue la sexta provincia de la comunidad con mayor número de avisos.

Por delante se situaron Sevilla, con 114.546 incidencias; Málaga, con 98.714; Cádiz, con 58.487; Granada, con 55.768, y Almería, con 38.776. Córdoba superó, por su parte, los registros de Jaén, que contabilizó 30.344 emergencias, y Huelva, con 28.075.

Un servicio gratuito, permanente y multilingüe

El 112 es un servicio público y gratuito disponible las 24 horas del día para atender emergencias sanitarias, incendios, salvamentos, situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y actuaciones de protección civil.

El sistema dispone además de la tecnología de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que facilita las coordenadas exactas de la persona que realiza la llamada.

La atención se presta en español, inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, con el objetivo de garantizar la respuesta ante cualquier emergencia con independencia de la procedencia o el idioma del usuario.