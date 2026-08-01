Córdoba revive en la Corredera la Gran Redada que encarceló a miles de gitanos en 1749

La plaza de la Corredera de Córdoba se convirtió en la noche de este viernes en escenario de memoria y reivindicación. Una acción cultural sorpresa recreó la Gran Redada de 1749, el episodio que provocó la detención simultánea de miles de hombres, mujeres, niños y niñas gitanos en distintos puntos de España.

La actividad fue organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y la Asociación de Mujeres Gitanas Upre Romnja. El objetivo fue recordar a las víctimas y reforzar la lucha contra el antigitanismo.

Participantes en la recreación en el centro cívico de La Corredera. / CÓRDOBA

La Corredera, antigua prisión de gitanos

La elección de la plaza de la Corredera no fue casual. Este espacio cordobés fue conocido como Prisión General de Gitanos y albergó la antigua Cárcel Real de Córdoba, lo que le otorga una especial vinculación con la memoria de aquel episodio histórico.

La acción comenzó a las 23.00 horas ante la sorpresa de las personas que se encontraban disfrutando de la noche en la plaza. La representación arrancó como una celebración tradicional gitana que quedó interrumpida por la irrupción de la Gran Redada.

La escenificación evocó la madrugada del 30 de julio de 1749, cuando miles de personas gitanas fueron detenidas de manera simultánea. La iniciativa invitó a vecinos y visitantes a reflexionar sobre un episodio todavía poco conocido de la historia del pueblo gitano.

Música desde los balcones de la antigua cárcel

Tras la recreación, los balcones del Centro Cívico Centro, ubicado en el edificio que acogió la antigua cárcel de la ciudad, sirvieron como escenario para interpretar varias piezas musicales relacionadas con la memoria, la libertad y la identidad del pueblo gitano.

En la actuación participaron los cantaores Rafa Calli, Lourdes Pastor y Diego Patato, acompañados por los guitarristas Pablo Torres y Lolo Plantón y por el percusionista Manuel Arango.

La música dio continuidad a una representación que buscó trasladar al espacio público el recuerdo de las víctimas y convertir la cultura en una herramienta de divulgación histórica.

Un compromiso contra el antigitanismo

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto elaborado por las entidades participantes. El texto defendió la preservación de la memoria como una responsabilidad colectiva y renovó el compromiso con la igualdad, la justicia social, los derechos humanos y la lucha contra el antigitanismo.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, explicó que la iniciativa pretendía acercar a la ciudadanía «un episodio tan desconocido como la Gran Redada», dando voz a quienes podían contar mejor esta historia.

Bustos señaló además que el Ayuntamiento continuará impulsando actividades que utilicen «la cultura, la memoria y la participación juvenil» como herramientas para fomentar la convivencia, el conocimiento de la historia y el respeto mutuo.