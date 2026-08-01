Medio Ambiente
Córdoba recupera una calidad del aire «buena» siete días después de la nube de incendios
Las partículas finas descienden tras alcanzar niveles «muy desfavorables» por el humo, las cenizas y el polvo en suspensión
Los cordobeses vuelven a respirar un aire de buena calidad después de una semana en la que los niveles de contaminación se situaron, especialmente durante sus primeros días, en la categoría de «muy desfavorables», la segunda peor de la escala. En algunos momentos puntuales llegaron incluso a alcanzar valores «extremadamente desfavorables», una situación que llevó al Ayuntamiento a plantearse la adopción de medidas.
La «tormenta perfecta» se da en Córdoba
El humo y las cenizas generadas por el incendio forestal declarado el pasado viernes en Cerro Muriano, que calcinó unas 200 hectáreas después de que comenzara a arder un camión cargado de paja, dispararon los niveles de contaminación atmosférica en la capital.
Durante el fin de semana, la situación se agravó con la llegada de masas de aire cargadas de humo y partículas procedentes de los grandes incendios registrados en Ávila, Toledo y Madrid. El episodio dejó olor a quemado y una intensa bruma que redujo la visibilidad en distintos puntos de Córdoba.
A todo ello se sumaron la presencia de polvo en suspensión y las condiciones geográficas y meteorológicas de la ciudad. Córdoba se encuentra en el Valle del Guadalquivir, una configuración que, en situaciones de estabilidad atmosférica y escasa ventilación, puede favorecer la acumulación de contaminantes cerca de la superficie. La falta de precipitaciones y los sucesivos episodios de polvo sahariano también dificultaron la limpieza de la atmósfera.
Gran acumulación de cenizas
Esta combinación provocó que el pasado lunes la calidad del aire fuera «muy desfavorable» en las tres estaciones que ofrecían datos. El principal problema fueron las partículas finas PM2,5, cuyo diámetro es inferior a 2,5 micras y que pueden proceder, entre otras fuentes, de los procesos de combustión y de los incendios forestales.
Sus concentraciones se situaron muy por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La situación llegó a empeorar hasta el punto de que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, barajó la posibilidad de adoptar medidas ante los riesgos que este episodio podía entrañar para la salud, especialmente para las personas vulnerables.
La situación mejora durante la semana
Sin embargo, el control y la posterior extinción del incendio de Cerro Muriano, unidos a la mejora de la situación en el centro del país y a una mayor renovación del aire, permitieron que los niveles de contaminación fueran descendiendo paulatinamente hasta acercarse a sus valores habituales.
Aun así, durante buena parte de la semana ha sido frecuente observar una especie de bruma o calima al mirar hacia la Sierra. Desde las zonas más elevadas también resultaba complicado distinguir con claridad la capital, mientras que se produjeron algunas acumulaciones puntuales de partículas.
De hecho, durante la mañana del jueves las concentraciones de PM2,5 se mantuvieron en niveles de aviso en las cuatro estaciones de la capital: Asomadilla, avenida Al-Nasir, distrito Sureste y Lepanto.
Las previsiones para este sábado son, por fin, positivas. Según la escala AQI utilizada por el servicio consultado, la calidad del aire se situará entre 16 y 27 puntos, dentro del intervalo considerado bueno, que abarca de 0 a 50. Esto supone una mejora notable respecto al máximo de 62 puntos registrado este viernes.
En cuanto a las partículas PM2,5, se prevé que sus niveles sean algo más elevados durante las primeras horas de la jornada, antes de descender progresivamente hasta situarse en valores asociados a una buena calidad del aire.
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