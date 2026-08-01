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Agosto comienza en Córdoba bajo un calor asfixiante y aviso naranja de la Aemet en toda la provincia

Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia

La provincia de Córdoba tendrá activo el aviso naranja en todas las comarcas.

La provincia de Córdoba tendrá activo el aviso naranja en todas las comarcas. / Manuel Murillo

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Tomás Moreno

Agosto arranca en Córdoba sin dar tregua al calor. El primer día del mes llega marcado por una nueva jornada de temperaturas extremas que mantiene a toda la provincia bajo la influencia de la cuarta ola de calor del verano. Tras varios días consecutivos con registros por encima de los 40 grados, este sábado volverá a ser una jornada de máxima precaución, con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activando el aviso naranja en las cuatro comarcas cordobesas por el riesgo que supone el intenso calor.

El episodio llega, además, en un momento de máxima preocupación por el riesgo de incendios forestales. La combinación de temperaturas extremas, la baja humedad y la sequedad acumulada de la vegetación mantiene a la provincia en una situación especialmente delicada, apenas una semana después del gran incendio de Cerro Muriano, que arrasó unas 200 hectáreas, y tras los distintos fuegos y conatos registrados en los últimos días, además de los declarados en Hornachuelos, Almodóvar del Río y la propia zona de Cerro Muriano.

Aviso naranja en todas las comarcas

La Aemet mantiene para este sábado 1 de agosto el aviso naranja por altas temperaturas en la Campiña cordobesa, la Subbética, la Sierra y Los Pedroches, una situación que refleja la intensidad del episodio de calor que atraviesa la provincia.

La alerta permanecerá activa durante las horas centrales del día, cuando se alcanzarán los valores más elevados y el riesgo para la población será mayor, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

De cara al domingo, la situación comenzará a mejorar. El descenso de las temperaturas permitirá rebajar el nivel de riesgo y únicamente la Campiña cordobesa permanecerá en aviso amarillo, mientras que el resto de la provincia quedará fuera de las alertas meteorológicas.

Hasta 42 grados este sábado

La previsión de la Aemet para este sábado anuncia cielos en general poco nubosos, temperaturas sin cambios o con mínimas en ligero ascenso y vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente suroeste durante la tarde.

Prediccion para hoy en Córdoba.

Prediccion para hoy en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 22º y 42º, en Lucena entre 25º y 40º, en Pozoblanco entre 22º y 40º, y en Priego de Córdoba entre 24º y 40º.

El domingo llegará un alivio al calor

El cambio comenzará a notarse durante la jornada del domingo 2 de agosto, cuando la Aemet prevé un descenso generalizado de las temperaturas máximas en toda la provincia.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba.

Predicción el tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

Los termómetros se moverán en Córdoba entre 21º y 38º, en Lucena entre 23º y 36º, en Pozoblanco entre 20º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.

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La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados y vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste con intervalos moderados. Aunque el calor seguirá siendo intenso, el descenso previsto permitirá poner fin a varios días consecutivos con máximas por encima de los 40 grados en buena parte de la provincia.

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