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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La subida del carburante en plena operación salida, el empate del Córdoba CF frente al Elche y la última hora de la crisis migratoria de Ceuta abren la actualidad vespertina

Un empleado echa combustible en una gasolinera de Córdoba.

Un empleado echa combustible en una gasolinera de Córdoba. / Manuel Murillo

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El precio de los carburantes ha experimentado una importante escalada en plena operación salida del mes de agosto y se sitúa ahora en sus niveles más elevados de los últimos años. Llenar este verano el depósito sale más caro que durante la crisis de la Guerra de Ucrania. En otro orden de cosas, el Córdoba CF ha firmado esta mañana un empate ante un Elche de primera en el que los blanquiverdes se mostraron muy superiores a su oponente pese a la igualdad de goles. Y por otra parte, seguimos pendientes de la última hora de la llamada crisis migratoria que vive Ceuta desde ayer con la entrada masiva de migrantes por Marruecos que han dejado miedo en las calles y decenas de muertos. La situación avanza favorablemente y, por el momento, casi 50.000 personas de las 60.000 que cruzaron la franja han regresado a su país.

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