La entrada masiva de migrantes a Ceuta por Marruecos ha provocado un revuelo sin precedentes en el espigón fronterizo con disturbios, ataques y decenas de muertos. Te contamos la última hora de esta crisis migratoria, en directo. Por otra parte, el hospital Reina Sofía de Córdoba realiza entre 40 y 50 operaciones de cirugía de deformidades de la columna. Para mejorar la atención, el centro ha empezado a utilizar la técnica pionera Nemus para corregir deformidades de columna muy concretas. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF afronta hoy, a las 10.30 horas, en Oliva Nova el cuarto partido amistoso de pretemporada de cara a la campaña 2026-27 contra el Elche CF. Será una prueba de nivel de los de Iván Ania de cara a la próxima temporada.

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