La actualidad del viernes 31 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La crisis migratoria de Ceuta, la técnica pionera para corregir deformidades de columna usada en el Reina Sofía y la previa del Elche CF-Córdoba CF, a partir de las 10.30 horas, abren la actualidad del día
La entrada masiva de migrantes a Ceuta por Marruecos ha provocado un revuelo sin precedentes en el espigón fronterizo con disturbios, ataques y decenas de muertos. Te contamos la última hora de esta crisis migratoria, en directo. Por otra parte, el hospital Reina Sofía de Córdoba realiza entre 40 y 50 operaciones de cirugía de deformidades de la columna. Para mejorar la atención, el centro ha empezado a utilizar la técnica pionera Nemus para corregir deformidades de columna muy concretas. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF afronta hoy, a las 10.30 horas, en Oliva Nova el cuarto partido amistoso de pretemporada de cara a la campaña 2026-27 contra el Elche CF. Será una prueba de nivel de los de Iván Ania de cara a la próxima temporada.
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo
- La técnica Nemost, usada de forma pionera en Córdoba y Andalucía: el hospital Reina Sofía la emplea para corregir deformidades de columna muy concretas
- El Córdoba CF afronta ante el Elche CF una de las pruebas más exigentes de la pretemporada
Además, te traemos estas noticias:
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