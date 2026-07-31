La técnica Nemost, usada de forma pionera en Córdoba y Andalucía: el hospital Reina Sofía la emplea para corregir deformidades de columna muy concretas

Cada año el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba realiza entre 40 y 50 operaciones de cirugía de deformidades de la columna, las cuales persiguen mejorar la salud de niños y adolescentes de Córdoba y Jaén, que es el ámbito de referencia de la Unidad de Columna del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de este hospital. La mayoría de estos casos de cirugía corresponden a problemas de salud como la escoliosis (deformidad de la columna) de origen idiopático, que no está asociada a ninguna enfermedad.

Los pacientes que presentan escoliosis más severas, con una curvatura de la columna superior a los 50 grados y que no logran mejorar con el uso de corsés y fisioterapia específica, equivalen a una proporción pequeña del total de casos de menores con esta deformidad y son los que necesitan pasar por el quirófano. El jefe de sección de la Unidad de Columna del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, Simón Fuentes, calcula que, de los entre 40 y 50 casos de escoliosis que se operan de media en el Reina Sofía cada año, unos 30 corresponden a pacientes pediátricos con escoliosis idiopática, no vinculada a alguna enfermedad, y el resto de intervenciones quirúrgicas están relacionadas habitualmente a patologías neuromusculares, enfermedades raras, parálisis cerebral u otras complejas dolencias que afectan a la columna vertebral durante la etapa de crecimiento de esos pacientes.

El doctor Simón Fuentes, responsable de la Unidad de Columna del hospital Reina Sofía. / Víctor Castro

Unidad de Columna multidisciplinar en el hospital Reina Sofía

Simón Fuentes, que es traumatólogo especialista en columna tanto de pacientes pediátricos como de adultos, destaca la importancia de que el Reina Sofía cuente con una unidad multidisciplinar para preparar, llevar a cabo y hacer el seguimiento posterior de las operaciones de columna a las que tienen que someterse pacientes con necesidades especiales y las patologías antes citadas, dolencias neuromusculares, enfermedades raras u otras, así como otras intervenciones que puedan necesitar estos pacientes, pues además de columna, «podemos intervenir a su vez miembros inferiores o superiores, manos, cadera u otras alteraciones neurológicas».

El jefe de sección de la Unidad de Columna del Reina Sofía recalca que dicha unidad multidisciplinar suele reunirse una vez al mes para analizar cada uno de estos casos más complejos de forma individualizada y detalla que forman parte de dicha unidad multidisciplinar traumatólogos infantiles, neuropediatras, pediatras, neurocirujanos, fisioterapeutas y rehabilitadores infantiles, enfermería (incluyendo enfermería de quirófano, planta, de enlace), intensivistas pediátricos, endocrinos, digestivos, cuidados paliativos, entre otras especialidades según el caso, evitando que los pacientes tengan que ser evaluados por cada especialidad médica por separado y prestando la asistencia en un acto único.

El doctor Simón Fuentes, en un quirófano del hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Operación novedosa con sello cordobés

El equipo que coordina el doctor Simón Fuentes en el Reina Sofía fue el primero de Andalucía en llevar a cabo en el año 2023 el uso de la novedosa técnica Nemost en una cirugía de columna en un paciente pediátrico con una patología neuromuscular y hace apenas una semana ha dirigido la segunda intervención de estas características que se ha efectuado en el hospital cordobés. Esta operación ha sido la tercera de este tipo materializada en Andalucía, porque entre el primer caso y tercero realizado en Córdoba se hizo en Granada el segundo de la región.

Para conocer mejor la realización de dicha intervención con la técnica Nemost, que se efectuó en un quirófano que está específicamente destinado a estas operaciones en el Reina Sofía, estuvo presente en la misma un especialista del hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, así como el propio desarrollador de la técnica, el cirujano francés Lotfi Miladi. Simón Fuentes explica que este tipo de operación no está indicada nada más que para casos muy concretos de patología neuromuscular y otros condicionantes que presenten los pacientes y es por eso por lo que se realiza de forma tan excepcional.

El doctor Simón Fuentes, a la izquierda, con otros compañeros en el hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

¿Qué usos puede tener esta técnica?

La técnica Nemost consiste en un implante de crecimiento y fijación dinámica empleado en traumatología infantil para el tratamiento quirúrgico de la escoliosis de inicio temprano. Con esta técnica se consigue un alargamiento regular del dispositivo para obtener una corrección gradual de la deformidad vertebral a lo largo del tiempo, permitiendo al mismo tiempo el crecimiento continuado del paciente pediátrico.

Fuentes detalla que la Unidad de Columna del hospital Reina Sofía está integrada por cinco especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología y por una especialista en Neurocirugía. Este traumatólogo infantil se siente orgulloso de poder ayudar a los pacientes pediátricos que requieren pasar por el quirófano, especialmente a los que padecen enfermedades más complejas, empleando técnicas útiles que puedan mejorar su calidad de vida, logrando resultados de corrección muy significativos.