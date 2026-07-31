Saca la Lengua a la ELA dona 25.000 euros a la Unidad de ELA de Sevilla, que es referente andaluza y nacional

La asociación Saca la Lengua a la ELA, de ámbito nacional, aunque con sede en Fernán Núñez (Córdoba) ha logrado recaudar en sus siete años de existencia cerca de 700.000 euros para potenciar la investigación de esta enfermedad degenerativa sin cura y para apoyar con recursos a los pacientes que sufren la dolencia, a través de entidades como ELA Andalucía. El paciente de ELA y presidente de Saca la Lengua a la ELA, Miguel Ángel Roldán Marín, agradece la ayuda de tantas personas solidarias que han hecho posible lograr recabar esta alta cuantía económica.

La última entrega de fondos para la investigación de la ELA realizada por esta entidad se acaba de producir tras la celebración de un evento solidario en Torre del Mar (Málaga), localidad que junto a Vélez Málaga y la Axarquía, han convertido la lucha contra la ELA en una bandera al igual que lo viene haciendo también desde hace años Fernán Núñez y gran parte de la provincia de Córdoba.

Presentación del reto imparables contra la ELA celebrado a finales de junio en Torre del Mar y localidades próximas. / CÓRDOBA

Donativo para una unidad de referencia nacional y europea establecida en Sevilla

En concreto, Saca la Lengua a la ELA ha donado 25.000 euros al grupo de investigación de la Unidad de ELA de referencia nacional y europea en este ámbito y Laboratorio de Enfermedades Neuromusculares del hospital Virgen del Rocío de Sevilla e Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), que coordina la doctora Carmen Paradas.

Presentación de una maratón solidaria que se celebró en Moriles en junio a favor de Saca la Lengua a la ELA. les. / CÓRDOBA

En la entrega del donativo, Miguel Ángel Roldán recordó que la aportación económica de Saca la Lengua a la ELA procede de las diferentes actividades solidarias, campañas de sensibilización, retos deportivos y venta de camisetas, sudaderas y otros productos solidarios desarrollados por la asociación, y recalcó que esta contribución permitirá continuar avanzando en el estudio de las causas de la enfermedad, la búsqueda de tratamientos y la mejora de los procedimientos diagnósticos.

Carmen Paradas coordina tres investigaciones sobre ELA

Tras recibir esta donación, Carmen Paradas agradeció especialmente el esfuerzo realizado por pacientes, familiares, amigos y colaboradores para conseguir esta aportación económica. Carmen Paradas detalló las tres investigaciones que está llevando a cabo su grupo sobre ELA.

Por un lado, el desarrollo de un modelo in vitro de ELA, a raíz de células de pacientes con la enfermedad para probar fármacos frente a esta patología. Una segunda investigación solicitada se dirige a usar la técnica denominada transcriptómica espacial, que consiste en observar la expresión de ARN dentro del músculo para ver en qué se diferencia el músculo de un paciente con ELA de uno sano y definir mecanismos de la enfermedad. Y la tercera investigación es un proyecto, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, y que usa la IA para tratar de definir un algoritmo u otros indicios que determinen qué factores puedan contribuir a un mayor riesgo de padecer ELA en personas sanas