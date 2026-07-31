Sucesos
La Policía Nacional detiene a dos hombres de madrugada en la Judería de Córdoba que habían robado en un negocio hostelero
A uno de los arrestados se le atribuyen robos en otro tres establecimientos de Ciudad Jardín
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos personas como presuntas autoras de un robo con fuerza cometido en un establecimiento hostelero de la Judería. Los agentes sorprendieron a los sospechosos cuando cargaban en un vehículo bebidas, alimentos y otros productos que, supuestamente, acababan de sustraer del interior del local.
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó a un hombre junto a un turismo estacionado. Según ha informado la Policía Nacional, el individuo parecía estar realizando funciones de vigilancia mientras una segunda persona se aproximaba a la parte trasera del vehículo con varios objetos para introducirlos en el maletero.
Al advertir la presencia policial, ambos trataron de pasar desapercibidos. Esta actitud levantó las sospechas de los agentes, que procedieron a identificarlos y les preguntaron por la procedencia de los productos que estaban cargando.
Bebidas y alimentos ocultos en el vehículo
Durante la inspección del turismo, los policías localizaron una importante cantidad de bebidas y alimentos que se encontraban ocultos en su interior. Tras realizar varias comprobaciones, la patrulla encontró en las inmediaciones un establecimiento hostelero que presentaba signos de haber sido forzado.
Los agentes accedieron al local y comprobaron que habían sido sustraídos productos similares a los encontrados dentro del vehículo. Ante estos indicios, procedieron a detener a los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.
La Policía Nacional logró recuperar casi la totalidad de los efectos sustraídos, principalmente bebidas y diversos artículos de alimentación. Todo el material fue posteriormente devuelto al propietario del negocio hostelero.
Tres robos más en negocios de Ciudad Jardín
Las investigaciones posteriores permitieron relacionar a uno de los detenidos con otros tres robos de características similares cometidos en establecimientos de la zona de Ciudad Jardín.
En concreto, los agentes le atribuyen presuntamente robos perpetrados en una cafetería, una tienda de ropa y un negocio dedicado a la manicura. Además, sobre este arrestado pesaba una reclamación judicial por la comisión de otro delito contra el patrimonio.
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