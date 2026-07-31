Medios terrestres y aéreos del Infoca en Córdoba luchan contra el fuego en un nuevo incendio forestal en Cerro Muriano

Una semana después de que un camión cargado de paja comenzara a arder en la N-432, el Infoca trabaja en la extinción de un nuevo incendio forestal declarado en la tarde de este viernes en Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba.

Así lo ha informado el servicio autonómico a través de sus redes sociales. El fuego se ha originado a las 18.47 horas junto a la antigua carretera de Cerro Muriano, cerca del hostal-bar La Gran Parada, en una zona próxima a la afectada hace una semana.

Desde el negocio explica Fernando Anguita que "miedo por supuesto que tenemos", ya que las llamas se han originado a "poco más de 100 metros" del establecimiento, donde permanecen confinados como medida de seguridad. No obstante, comenta que el fuego se ha declarado en una zona que salió ardiendo la semana pasada y que se dirige "monte hacia arriba". Fernando cruza los dedos para que la situación no empeore después de unos días que "han sido horribles", recuerda.

Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, 29 efectivos terrestres y dos camiones autobomba.