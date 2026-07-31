Llenar el depósito en Córdoba cuesta 24 euros más que hace un año: los precios superan los momentos más críticos de la guerra de Ucrania

Llega agosto y con él miles de cordobeses abandonan la capital o sus municipios para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Pasar unos días en la playa, en el campo o simplemente descansando obliga, como siempre, a elaborar ese exigente cuadro de gastos en el que hay que incluir el alojamiento, la comida... y la gasolina. El precio de los carburantes ha experimentado una importante escalada durante las últimas semanas, hasta situarse en sus niveles más elevados de los últimos años. De hecho, llenar este verano el depósito sale más caro que durante la crisis de la Guerra de Ucrania.

Según los datos del geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la gasolina más barata de la provincia de Córdoba se encuentra en la estación de servicio El Surtidor, en Villaviciosa, donde el litro de gasolina sin plomo 95 cuesta 1,459 euros. Allí también se localiza el gasóleo más económico, a 1,509 euros por litro. En la capital, los precios mínimos ascienden hasta los 1,609 euros para la gasolina y los 1,719 euros para el diésel.

El combustible escala a gran velocidad

Según los datos del Gobierno de España, el precio medio del litro de combustible ha pasado de 1,53 euros el 8 de julio, fecha en la que se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, a 1,66 euros. Esto supone un incremento del 8,5% en apenas tres semanas. En la provincia de Córdoba, el precio medio ha aumentado de 1,52 a 1,65 euros, mientras que en la capital ha pasado de 1,54 a 1,69 euros. En este último caso, la subida alcanza los 15 céntimos por litro y se aproxima al 10% en términos porcentuales.

Precios del combustible este viernes en una gasolinera de Córdoba. / Manuel Murillo

Las tres comparativas reflejan que el crecimiento más acusado se produjo entre el 20 y el 23 de julio. En el caso de Córdoba capital, el precio medio pasó durante esos días de 1,627 a 1,675 euros por litro.

Llenar el depósito cuesta 13 euros más

La comparación con el 30 de julio del año pasado permite apreciar aún más el encarecimiento. Según los datos de la misma fuente, el precio medio de la gasolina en Córdoba capital se situaba entonces en 1,472 euros por litro. Un año después, los cordobeses que salgan de vacaciones en agosto deberán pagar alrededor de 22 céntimos más por cada litro, lo que representa una subida cercana al 15%. De esta forma, llenar un depósito de unos 60 litros cuesta actualmente alrededor de 13 euros más que hace un año en el caso de la gasolina y supera ya los 100 euros.

La diferencia es todavía mayor para los vehículos diésel. Hace 365 días, el gasóleo se encontraba a 1,426 euros por litro, mientras que actualmente se sitúa en 1,823 euros. Por tanto, llenar un depósito de 60 litros cuesta casi 24 euros más y eleva la factura hasta rozar los 110 euros.

Un empleado echa combustible en una gasolinera de Córdoba. / Manuel Murillo

La fotografía resulta algo menos negativa si se compara con la de hace dos años, cuando el litro de gasolina costaba de media 1,603 euros en Córdoba. Aun así, esta cifra se sitúa unos nueve céntimos por debajo del precio actual.

En 2023, el precio medio era de 1,653 euros, mientras que en 2022 alcanzaba los 1,889 euros por litro. En aquel momento, sin embargo, estaba vigente el descuento extraordinario de 20 céntimos por litro. De este modo, los cordobeses pagan ahora por la gasolina más que durante algunos de los momentos más críticos de la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Se reducen los descuentos

La situación resulta especialmente paradójica si se tiene en cuenta que el Gobierno de España mantiene medidas fiscales destinadas a contener el precio de los carburantes. Hasta comienzos de este mes, el IVA aplicado a estos productos había pasado del 21% al 10%. Sin embargo, esta medida decayó el 1 de julio y, actualmente, se mantiene una reducción de 15 céntimos por litro en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Además, según el real decreto aprobado el pasado 29 de junio, esta bonificación se reducirá a 10 céntimos a partir del 1 de agosto, lo que podría traducirse en una nueva subida de los precios.

El alza de los carburantes coincide con una fuerte volatilidad del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent, referencia en Europa, se situaba alrededor de los 87 dólares el 20 de julio, pero llegó a superar los 105 dólares el día 23, impulsado por el temor a posibles interrupciones del suministro vinculadas al conflicto en Oriente Próximo. Posteriormente retrocedió hasta los 91,82 dólares el 27 de julio y cerró el día 30 en torno a los 89 dólares. Pese a esta corrección, su cotización acumulaba una subida cercana al 25% durante el último mes.