La Junta de Andalucía presenta a sus delegados territoriales en Córdoba: "Estamos para solucionar problemas"

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, han presidido este viernes la primera comisión de coordinación con el nuevo equipo de delegados territoriales de la Junta la provincia. Molina ha presentado a los nuevos cargos que representarán a las distintas consejerías en Córdoba, un total de diez, los mismos que hubiera en la anterior legislatura.

A todos ellos, el delegado de la Junta en Córdoba les ha pedido "transparencia, honestidad y que le contemos a los ciudadanos las cosas como son" porque eso "redunda en la credibilidad de la política". Molina ha señalado que "estamos para solucionar problemas" y ha asegurado que se trabajará para dar "estabilidad frente al ruido" y "diálogo frente a la confrontación" porque, ha advertido, "no se esperan de nosotros debates estériles".

Adolfo Molina y José Antonio Nieto, durante la rueda de prensa. / MANUEL MURILLO

Diez delegados en total, aunque ha faltado uno

Quizá haya sido casualidad, pero del equipo conformado por los diez delegados territoriales hay uno que no ha podido participar en la reunión, Alejandro Hernández, que supone la cuota de Vox en este nuevo organigrama. Según Molina, Hernández, que asume la Delegación de Turismo, Justicia, Desregularización y Administración Local, no ha podido participar por encontrarse fuera de Córdoba. Sobre quien fuera portavoz del grupo de Vox en el Parlamento, Molina ha dicho que "es un conocido" y una persona "de trato exquisito", por lo que entiende que "vamos a trabajar muy bien".

Sobre el resto de nuevos delegados, y de los que repiten, el delegado de la Junta en Córdoba ha aseverado que "van a gestionar y generar confianza en los cordobeses, que es lo que intentamos hacer día a día con nuestro trabajo". Además, a aquellos delegados salientes también les ha dirigido unas palabras de agradecimiento y ha reconocido su trabajo "en momentos complicados", como han sido el trágico accidente de Adamuz o las inundaciones.

Agustín López, Diego Copé, Carlos Moreno y Eduardo Lucena, en la reunión de la comisión de coordinación. / MANUEL MURILLO

José Antonio Nieto: "Más que gestionar expedientes, gestionan emociones"

Por su parte, José Antonio Nieto ha asegurado que Córdoba tiene "el mejor equipo de delegados" y ha manifestado que "más que gestionar expedientes, gestionan emociones" por trabajan por "la aspiración de alguien que quiere poner en marcha un negocio, la necesidad de una familia de que se le atienda un problema o la resolución de un pleito en un tiempo razonable".

Los nuevos delegados de la Junta en Córdoba

A pesar de que en esta legislatura habrá 13 consejerías, en Córdoba habrá diez delegados, pues algunas carteras se concentran en una sola delegación. El Consejo de Gobierno de la Junta ya aprobó ayer los nuevos decretos de Estructura que implican conformar los equipos de las consejerías en cada provincia andaluza.

Daniel García-Ibarrola, Carmen Granados, Marina Montes, Raquel López y María Jesús Campos, en la reunión de la comisión de coordinación. / MANUEL MURILLO

En Córdoba repiten cinco delegados con respecto a la anterior legislatura mientras que entran cinco caras nuevas. Los que se mantienen son los siguientes: Agustín López (se hará cargo de dos ramas: Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Universidad, Industria, Energía e Innovación); Raquel López (pierde Justicia que pasa a manos de Vox y asume la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural); Diego Copé (continúa al frente de Educación); Carmen Granados (asume dos delegaciones que siempre han ido de la mano, Vivienda y Ordenación del Territorio -donde se incluye Juventud- y Fomento y Movilidad) y Eduardo Lucena (se mantiene al frente de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte).

Son novedad los siguientes: María Jesús Campos (Sanidad y Consumo); Marina Montes (Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, por un lado, e Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, por otro); Carlos Moreno (Servicios Sociales, Familias e Igualdad); Daniel García-Ibarrola (Sostenibilidad y Medio Ambiente) y el ya citado Alejandro Hernández (Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local).