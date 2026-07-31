Los joyeros cordobeses celebran la Indicación Geográfica Protegida: "Es un reconocimiento más que merecido"

La joyería de Córdoba, una industria artesanal íntimamente ligada a la ciudad desde hace siglos, es ya una marca registrada, una denominación de origen: en palabras oficiales, una Indicación Geográfica Protegida (IGP). Contar con este distintivo que concede la Unión Europea (UE) y en el que la Asociación Provincial de Joyeros San Eloy lleva trabajando ya una década no será la panacea y los propios joyeros lo reconocen. Sin embargo, sí dará una seguridad jurídica y una garantía al producto que podrían derivar en un revulsivo y en mayor estabilidad para todas las personas que viven de esta industria artesanal.

Álvaro Larrosa: "El reconocimiento es más que merecido"

Diario CÓRDOBA ha hablado con varios joyeros de la ciudad, fabricantes, de los que se conocen la profesión desde dentro. Uno de ellos es Álvaro Larrosa, que, además, pone la imagen a la marca Joyería de Córdoba, que es la que ha obtenido la IGP. Larrosa, desde su tienda situada justo al lado de la calleja de las Flores señala que el reconocimiento "es más que merecido" dada la capacidad de resistencia que ha tenido la joyería cordobesa frente a otras, como las de Valencia o Cataluña, que ya prácticamente han desaparecido.

Álvaro Larrosa. / Víctor Castro

El distintivo, opina Larrosa, servirá también para colocar a la producción cordobesa en el mercado internacional, toda vez que el sector ya lleva tiempo registrando buenos números en las exportaciones. Además, este joyero también entiende que esa diferenciación vendrá bien para el turismo y para todo aquello que sea posicionar la marca Córdoba.

Ihsan Escudero: "Hemos sabido unir tradición y nuevas tecnologías"

Ihsan Escudero, joyera detrás de la marca Almas Andalusís, cree que la IGP supone reconocer todo el trabajo que a lo largo de los años han hecho los artesanos de la joya en Córdoba. Escudero destaca "el nivel histórico y artístico" de la joyería cordobesa, pero también de otros tipos de artesanía, como puede ser el trabajo del cuero. Además, la adaptación que ha sabido hacer el sector es clave para esta artesana, que asegura que en Córdoba "hemos sabido unir tradición y nuevas tecnologías", algo que seguro se ha tenido en cuenta a la hora de obtener la denominación.

Ihsan Escudero. / Víctor Castro

Manuel Cerezo: "Hay que intentar que esto no caiga en saco roto"

Manuel Cerezo trabaja en su taller del casco histórico, ubicado en su joyería, Platería Califal. Para Cerezo, cuarta generación de una familia de joyeros, la clave del distintivo conseguido es que se sepa traducir en beneficios para el sector, en que realmente sea un revulsivo. "Hay que intentar que no caiga en saco roto", espera este artesano, que recuerda que la joyería está en crisis desde 2008 y no se ha recuperado del todo. Al menos, eso sí, entiende que, como mínimo, esto supondrá "un poquito más de reconocimiento" al trabajo de decenas de trabajadores de la industria en Córdoba.

Manuel Cerezo. / Víctor Castro

Marta Cabrera: "Creo que para Córdoba es un gran reconocimiento"

Marta Cabrera, que trabaja en la joyería Ana Martina, cree que este distintivo que concede la Unión Europea no es solo positivo para el sector, sino para toda la ciudad. Además, entiende que al ser una industria con tanto peso en la ciudad, el reconocimiento es aún más importante.

Marta Cabrera. / Víctor Castro

Isa Martínez: "La marca IGP va a ser un apoyo fundamental"

Isa Martínez atiende a Diario CÓRDOBA en su tienda de San Basilio. Allí, reconoce que, en su opinión, "la marca IGP va a ser un apoyo fundamental" para el sector de la joyería, un sector, añade, con fuertes raíces en Córdoba. Además, Martínez cree que el distintivo será clave para "luchar con mucho producto que viene de fuera" y que "se hace pasar por cordobés". Ahora, el distintivo dejará claro el origen.