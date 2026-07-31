Transportes
La huelga de trenes apenas altera el servicio ferroviario en Córdoba en plena operación salida del mes de agosto
La empresa pública asegura que un único maquinista en el trayecto entre Palma del Río y Villa del Río ha secundado el paro
La normalidad en la estación Julio Anguita de Córdoba ha sido la tónica en la jornada de huelga en los trenes convocada este viernes por el Sindicato Ferroviario, justo cuando está a punto de comenzar la operación salida del mes de agosto. Han sido muy pocos los trenes afectados tanto en la capital cordobesa como en el resto del país, de acuerdo con la información oficial facilitada por Renfe.
Fuentes de la compañía pública han indicado a este medio que solo se han visto afectados cuatro trenes a lo largo de todo el día. Además, sólo un maquinista ha secundado la huelga, en el trayecto que va de Palma del Río a Villa del Río, en la relación del Tren de Proximidad. A media mañana, los paneles de información de la estación Julio Anguita sólo marcaban dos trenes suspendidos, ambos dentro de la línea entre Palma y Villa del Río: se trataba de trenes con salida o destino en Alcolea y Villarrubia. Algunos servicios hasta el campus universitario de Rabanales se han prestado con autobuses.
Seguimiento inferior al 2%
Renfe ha informado a primera hora de la tarde del seguimiento de la huelga. A nivel nacional, el paro ha registrado un seguimiento global del 1,97%. El 3,06% de los trabajadores del turno de tarde (27) ha secundado la huelga. Durante el turno de mañana el seguimiento ha sido de 1,04% (diez trabajadores) y de un 0% en el turno de noche, por lo que el servicio se ha operado con práctica normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria española.
En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), la incidencia de la huelga ha sido reducida. De las circulaciones programadas para la jornada de la tarde, únicamente se han visto afectados tres trenes, que se suman a los cinco cancelados durante la mañana.
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