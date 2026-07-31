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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 31 de julio de 2026

Proyección de 'Con uñas y dientes'

Proyección de 'Con uñas y dientes' / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Aula de cine

Proyección de ‘Con uñas y dientes’

Proyección de la película española Con uñas y dientes, de Paulino Viota. El acto contará con presentación y coloquio.

CÓRDOBA. Círculo Cultural Juan 23.

La Palma, 2.

21.30 horas.

Noches en la terraza

‘Er Mago Antonio’

Er Mago Antonio es un espectáculo de magia cómica y humor familiar protagonizado por Antonio Serrano, finalista de Got Talent. Su propuesta combina ilusión, improvisación y participación del público, ofreciendo una función dinámica, fresca y carismática para todos los públicos. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Terraza del Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo, s/n.

22.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’

Exposición comisariada por Pepa Castillejo Martín. A través de 16 paneles didácticos, la muestra recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la Segunda República en 1931 hasta la Transición.

CÓRDOBA. Biblioteca Central ‘Antonio Gala’.

Ronda del Marrubial, 35.

De 08.30 a 14.30 horas.

Cine al aire libre

Se proyecta ‘El casoplón’

Dentro del programa Cultura en Red, se proyectará la película El casoplón, comedia familiar de Joaquín Mazón, recomendada para mayores de 7 años.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Campo de fútbol de albero.

Poeta Antonio Gala.

22.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Alma de Córdoba’

La nueva exposición del artista cordobés Juanjo Garlo hace una propuesta pictórica que invita a descubrir la ciudad desde una mirada sensorial y emocional. A través de una serie de obras abstractas, el artista explora la memoria y la energía de espacios emblemáticos como el propio Palacio de Viana, la casa natal de Julio Romero de Torres y las Caballerizas Reales. En este recorrido, Garlo no busca una representación literal de estos lugares, sino transmitir las emociones, historias y huellas que permanecen en ellos.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de Don Gome, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

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