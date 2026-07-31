Fepamic reunirá en Córdoba a expertos de toda España en innovación social y discapacidad en septiembre

Córdoba se convertirá el próximo mes de septiembre en el epicentro del debate sobre la innovación social y la discapacidad. La ciudad acogerá los días 21 y 22 de septiembre la primera edición de Innodiscap 2026, unas jornadas técnicas impulsadas por Fepamic que reunirán a expertos, investigadores, entidades sociales, empresas, universidades y administraciones públicas de toda España para analizar los principales retos de la inclusión y compartir proyectos innovadores.

El encuentro, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba, nace con la vocación de consolidarse como una cita de referencia para los profesionales que trabajan en ámbitos como la accesibilidad, la digitalización, los cuidados, el empleo inclusivo y la innovación aplicada a las personas con discapacidad.

Un foro para compartir conocimiento y experiencias

Durante dos jornadas, Innodiscap 2026 combinará conferencias, mesas redondas, ponencias y espacios de intercambio técnico con el objetivo de poner en común iniciativas que ya están transformando el sector y favorecer la creación de alianzas entre organizaciones.

Presentación Cuida Dúo / CÓRDOBA

La innovación social será el eje central del programa, entendida como una herramienta para dar respuesta a los desafíos actuales de la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Referentes nacionales en Córdoba

La conferencia inaugural correrá a cargo de Natalia Rodríguez Núñez-Milara, fundadora y consejera delegada de Saturno Labs y Premio Nacional de Innovación 2023, quien ofrecerá una reflexión sobre la necesidad de impulsar soluciones innovadoras frente a los grandes retos sociales del presente y del futuro.

Entre las actividades previstas destaca la mesa redonda "Innovar para incluir", en la que participarán José Hernández-Ascanio, profesor e investigador de la Universidad de Córdoba, y José Luis Borau Jordán, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE e Inserta, entre otros especialistas.

El programa también incluye el espacio "Innovación en acción", donde se presentarán experiencias que ya están generando impacto en distintos territorios, así como la mesa "Adaptar para incluir", centrada en los retos del empleo inclusivo.

En este debate intervendrán, entre otros, Virginia Carcedo Illera, vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo e Inserta Innovación; Ramón Bernal Uribarrena, director general de Lantegi Batuak; Rafael Cía, consejero delegado de UNEI, además de representantes de empresas y entidades del ámbito de la discapacidad.

Las organizaciones cordobesas del sector también tendrán un papel protagonista, compartiendo experiencias, buenas prácticas y modelos de trabajo que puedan servir de referencia para otras entidades.

Cisco García hablará sobre tecnología e inclusión

Otro de los nombres propios de las jornadas será el del cordobés Cisco García, abogado, tenista en silla de ruedas y divulgador, que ofrecerá una ponencia sobre el papel de la tecnología como herramienta para favorecer la inclusión y reflexionará sobre la resiliencia, la adaptación y la innovación como claves para afrontar nuevos desafíos personales y profesionales.

Cuida Dúo, protagonista de la primera edición

Uno de los momentos centrales de Innodiscap 2026 será la presentación de los primeros resultados de Cuida Dúo, un proyecto pionero impulsado por Fepamic en su Residencia para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas y desarrollado con el respaldo de Cepes y la cofinanciación de la Unión Europea.

La iniciativa plantea un modelo de trabajo basado en la creación de equipos formados por una persona con discapacidad física y otra con discapacidad intelectual o psíquica. El objetivo es favorecer la inclusión laboral, prolongar la vida profesional de las personas trabajadoras y crear entornos de trabajo más sostenibles.

Tras más de dos años de desarrollo, las jornadas servirán para dar a conocer los primeros resultados del proyecto y analizar su posible implantación en otros recursos asistenciales, entidades sociales e incluso empresas del mercado laboral ordinario.

Inscripción gratuita

Con esta primera edición, Fepamic pretende consolidar a Córdoba como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento sobre innovación social y discapacidad, al tiempo que refuerza su apuesta por el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de las personas y promover el empleo inclusivo.

Las jornadas serán gratuitas, aunque contarán con plazas limitadas. Las personas interesadas ya pueden consultar el programa completo e inscribirse a través de la página web oficial de Innodiscap 2026.