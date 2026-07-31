"La extraordinaria esperanza de vida en España no responde a un único factor, sino a la combinación de muchos"

Recientemente, la prestigiosa Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse) acogió el acto de nombramiento como académico correspondiente internacional del cordobés Rafael de Cabo Moreno. De Cabo Moreno nació en Córdoba en 1968 y es referente internacional en envejecimiento y longevidad y jefe de la Rama de Gerontología Traslacional del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH). De Cabo se graduó en Biología en la Universidad de Córdoba y obtuvo su doctorado en el año 2000 en el Departamento de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos). Posteriormente, se incorporó como investigador posdoctoral al Laboratorio de Neurociencias del NIA en Baltimore, Maryland. En 2004 fue nombrado investigador en período probatorio en el Laboratorio de Gerontología Experimental. En la actualidad, desempeña las funciones de investigador principal y director de la rama de Gerontología Traslacional. Posee numerosos reconocimientos de valía internacional.

¿Cuáles considera que han sido sus principales logros científicos o académicos?

He publicado más de 400 artículos científicos en revistas de referencia internacional como The New England Journal of Medicine, Nature, Nature Medicine, Science, Cell, Cell Metabolism, Nature Neuroscience o Nature Reviews Drug Discovery. Mis trabajos han recibido más de 60.000 citas y cuento con un índice h de 128. Entre los reconocimientos que he recibido destacan mi elección como Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (2025), el premio Denham Harman de la American Aging Association (2023), el Purdue University Diamond Award (2016), el AFAR Vincent Cristofalo Rising Star Award (2014), mi nombramiento como Fellow de la Gerontological Society of America (2010), así como el Nathan Shock New Investigator Award (2006) y el Paul E. Glenn Award for Meritorious Research de la American Aging Association. Además, soy editor adjunto jefe de The Journals of Gerontology: Biological Sciences y formo parte de los comités editoriales de Aging Cell, BBA – Molecular Mechanisms of Disease, Aging Research Reviews, Longevity & Healthspan, Impact Aging y AGE. También soy editor fundador de la revista Microbial Cell.

Rafael de Cabo, durante una reciente visita a Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

¿Qué importancia tiene la Biología para abordar las enfermedades? ¿Es imprescindible que vaya de la mano de la Medicina?

Sin duda. Comprender la biología que subyace al envejecimiento es esencial para entender cómo aparecen y progresan la mayoría de las enfermedades. Mi investigación se centra en estudiar cómo las intervenciones nutricionales y farmacológicas modifican los mecanismos fundamentales del envejecimiento y de las enfermedades asociadas a la edad. Nuestro trabajo ha contribuido a esclarecer los mecanismos moleculares responsables de los beneficios de la restricción calórica y su impacto sobre el envejecimiento. El objetivo último de mi laboratorio es identificar intervenciones capaces de prolongar la vida saludable y la longevidad, con una aplicación directa en la salud humana.

¿Por qué decidió dedicar su trabajo al envejecimiento?

Estamos viviendo una transformación demográfica sin precedentes. Por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años supera al de niños menores de cinco años. Este extraordinario logro, fruto de los avances en salud pública, medicina y nutrición, ha convertido el envejecimiento en la norma y no en la excepción. Pero, al mismo tiempo, representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, con profundas implicaciones para los sistemas sanitarios, la economía y la sociedad. España es un claro ejemplo de esta realidad: disfruta de una de las mayores esperanzas de vida del mundo y, al mismo tiempo, es uno de los países que envejecen con mayor rapidez.

¿Qué se puede hacer para intentar vivir el mayor tiempo posible y con buena calidad de vida?

La evidencia científica es muy consistente. Las mejores inversiones para alcanzar una longevidad saludable son realizar actividad física de forma regular, seguir una alimentación equilibrada, dormir bien, no fumar, mantener la curiosidad intelectual y, quizá lo más importante, conservar una vida social activa y un propósito que dé sentido a nuestra vida. Pero el envejecimiento saludable no depende únicamente de las decisiones individuales. También requiere vivir en entornos que favorezcan la salud, reduzcan las desigualdades y garanticen el acceso a una atención sanitaria preventiva. Al fin y al cabo, el objetivo no es solo añadir años a la vida, sino añadir vida a los años.

¿Por qué España, junto con Japón, figura entre los países con mayor esperanza de vida del mundo?

La extraordinaria esperanza de vida de España no responde a un único factor, sino a la combinación de muchos. Hemos contado con un sistema sanitario universal, importantes avances en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, una dieta mediterránea reconocida internacionalmente, sólidas redes familiares y sociales y décadas de progreso socioeconómico. Todo ello ha permitido que cada vez más personas sobrevivan a enfermedades que antes eran mortales. El reto ahora es diferente: no basta con vivir más años, debemos conseguir que esos años adicionales se vivan con buena salud. Ese es el siguiente gran objetivo: aumentar la esperanza de vida saludable mediante la prevención, la medicina de precisión y la creación de entornos que favorezcan un envejecimiento saludable.

Rafael de Cabo, durante una reciente visita a Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

¿Existen superalimentos o algún secreto para vivir más y mejor, además de lo antes expuesto por usted?

No existen alimentos milagrosos ni atajos para vivir más y mejor. La mejor estrategia sigue siendo la que respaldan décadas de evidencia científica: una dieta mediterránea equilibrada, actividad física regular, un descanso adecuado, evitar el tabaco, mantener una vida social activa y conservar la curiosidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Son hábitos sencillos, pero extraordinariamente eficaces cuando se mantienen de forma constante.

En su trayectoria investigadora, ¿ha colaborado con centros u hospitales de Andalucía o de Córdoba?

Nunca he perdido el contacto con el departamento donde descubrí mi vocación científica durante mis años de estudiante en Córdoba. Comencé como alumno interno en el Departamento de Biología Celular, donde publiqué mis primeros trabajos de investigación. Desde entonces he mantenido colaboraciones muy fructíferas con investigadores de Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona, que han sido científicamente muy enriquecedoras y personalmente muy gratificantes.

¿Está siendo de utilidad la inteligencia artificial (IA) en su labor científica?

Absolutamente. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático forman ya parte de nuestro trabajo cotidiano. Los utilizamos para analizar grandes volúmenes de datos biológicos, identificar patrones que serían imposibles de detectar mediante métodos convencionales y acelerar el descubrimiento de nuevos biomarcadores y posibles intervenciones para promover un envejecimiento más saludable. Creo que la IA será una herramienta transformadora para la medicina del futuro, especialmente en ámbitos como la gerociencia y la medicina de precisión.